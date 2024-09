Lady Gaga est-elle un homme ? Elle répond enfin à la rumeur 15 ans après

Lady Gaga a enfin répondu à une rumeur qui lui collait à la peau depuis une quinzaine d'années.

Star aujourd'hui adulée aux quatre coins du monde, Lady Gaga n'a pas toujours été au sommet. Ses débuts ont ainsi été marqués par des commentaires malveillants et parfois même assez abjects.

Pire encore, la chanteuse a même fait l'objet à l'époque d'odieuses rumeurs quant à son identité.

Crédit photo : capture d'écran / Netflix

Lady Gaga serait-elle un homme ? Elle réagit à cette rumeur persistante

Dans les années 2010, alors que sa carrière venait de décoller, notamment suite à la parution de ses deux premiers albums à succès (« The Fame » en 2008 puis « The Fame Monster » en 2009), la chanteuse originaire de New York avait été la cible d'une rumeur infondée qui prétendait qu'elle était en réalité un homme ou qu'elle avait un... pénis. Des affirmations sans preuve et sur lesquelles l'artiste de 38 ans ne s'était quasiment jamais encore exprimée.

Elle a pourtant accepté d'évoquer ces inepties dans le deuxième épisode du documentaire « What's Next ? The Future With Bill Gates », disponible depuis le 18 septembre sur Netflix. Lady Gaga y explique ainsi les origines supposées de ces racontars sans fondements - nés de montages photographiques publiés sur internet - et révèle pourquoi elle n'y a jamais réellement prêté attention.

« Quand j’avais une vingtaine d’années, il y avait une rumeur selon laquelle j’étais un homme. […] J’ai parcouru le monde entier. J’ai voyagé pour des tournées et pour promouvoir mes albums, et dans presque chaque interview, on me disait : "Il y a des rumeurs selon lesquelles vous seriez un homme. Que répondez-vous à cela ?" » (Lady Gaga)

Si la chanteuse a préféré ne jamais répondre à cette rumeur, c'est parce qu'elle ne se sentait « pas comme une victime face à ce mensonge ». En réalité, elle n'en a jamais souffert et c'est même tout l'inverse. Elle en a même joué quelques fois à l'occasion d'apparitions publiques. Ce fut notamment le cas lors de la 28e édition des MTV Video Music Awards, le 28 août 2011, lorsqu'elle s’était présentée sur le tapis rouge, grimée en « Jo Calderone », son alter ego masculin (photo ci-dessous).

Crédit photo : DR

« Je suis habituée à ce que des mensonges soient publiés à mon sujet depuis que j'ai 20 ans. Je suis une artiste. Je trouve ça plutôt drôle. », surenchérit l'inoubliable interprète de « Poker Face ».

Dans une interview diffusée sur CNN en 2011, Lady Gaga avait déjà expliqué pourquoi elle refusait de confirmer ou infirmer cette information ubuesque, considérant que ceci n'avait aucun intérêt. « Pourquoi diable vais-je perdre mon temps et publier un communiqué de presse pour dire si j’ai un pénis ou non ? Mes fans s'en fichent et moi aussi », avait-elle ainsi déclaré à l'époque.