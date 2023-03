Lady Gaga créé la surprise en enlevant son maquillage et sa robe de soirée pour chanter aux Oscars

À l’occasion de la 95ème cérémonie des Oscars, Lady Gaga a abandonné sa robe de soirée et son maquillage pour interpréter un morceau vêtue d’un simple t-shirt noir et d’un jean déchiré. Une interprétation sobre et minimaliste hors du temps.

Crédit photo : Canal+

La cérémonie des Oscars 2023 s’est tenue au Dolby Theatre de Los Angeles, en Californie, dans la nuit du 12 au 13 mars. De nombreux artistes étaient nommés dont Lady Gaga, en lice pour le prix de la meilleure chanson originale.

Alors qu’elle n’était pas certaine de pouvoir se libérer pour l’occasion, la chanteuse est finalement apparue sur le tapis rouge maquillée et vêtue d’une somptueuse robe noire Versace.

Lady Gaga démaquillée et en t-shirt

Quelques minutes plus tard, Lady Gaga s’est présentée sur la scène des Oscars pour interpréter la chanson « Hold My Hand », du film « Top Gun: Maverick ». Pour sa représentation, la chanteuse a radicalement changé de look. Elle est apparue démaquillée et vêtue d’un t-shirt noir et d’un jean déchiré. Elle a également présenté une version acoustique de sa chanson, simplement accompagnée de son guitariste. Un moment tout en sobriété qui a semblé arrêter le temps pendant la cérémonie.

« C’est une chanson très personnelle pour moi, a-t-elle confié avant sa prestation. Je crois que nous avons toutes et tous besoin les uns des autres. Nous avons besoin de beaucoup d’amour pour traverser cette vie. Vous pouvez être votre propre héros, même si vous vous sentez brisé à l’intérieur. Ce que j’étais à l’écriture de ce titre. »

Cette chanson a été écrite en hommage à Tony Scott, réalisateur de « Top Gun », décédé en 2012. C’est la troisième fois que Lady Gaga est nommée aux Oscars pour la meilleure chanson originale, après le succès de « Shallow » dans « A Star Is Born » en 2019 et « Til It Happens to You » dans « The Hunting Groud » en 2016. Si la chanteuse n’a pas remporté le prix, elle a marqué la soirée et a reçu une standing ovation de la part du public.