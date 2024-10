Méconnaissable, l'acteur Ethan Suplee a perdu 90 kg et dévoile son impressionnante transformation physique

Connu pour avoir incarné Randly Hickey dans la sitcom Earl, Ethan Suplee a dévoilé son impressionnante transformation physique sur son compte Instagram : en 11 ans, l’acteur a perdu 90 kilos.

Ethan Suplee est un acteur américain connu pour avoir incarné Randy Hickey, le petit frère d’Earl J. Hickey dans la série “My name is Earl”. Cette sitcom était diffusée sur NBC entre 2005 et 2009. Par la suite, Ethan Suplee a également joué dans American History X, L’effet papillon ainsi que Blow, aux côtés de Johnny Depp.

Crédit photo : @ethansuplee / Instagram

À cette période, Ethan Suplee pesait 160 kilos. Il a confié être tellement lourd qu’il ne pouvait pas monter sur la balance de son médecin et devait utiliser une balance spéciale. En rencontrant sa femme, il a décidé de changer de mode de vie pour pouvoir faire plus de choses avec elle. En bouleversant ses habitudes, il a réussi à perdre beaucoup de poids.

“Pour la première fois de ma vie, j’ai commencé à m’intéresser à l’avenir et à vivre des expériences avec elle. Passer une journée à se promener dans un musée ou à faire un voyage ou une randonnée, c’était quelque chose que je n’étais pas capable de faire physiquement. Je ne peux pas dire que perdre du poids m’a rendu plus heureux, je ne pense pas que ce soit vrai. Je pense simplement que le fait d’avoir réussi à atteindre un objectif que je m’étais fixé m’a apporté un sentiment de bonheur assez grand”, a-t-il confié.

Crédit photo : @ethansuplee / Instagram

Une transformation incroyable

En effet, Ethan Suplee a réussi son pari puisqu’il a perdu 90 kilos en 11 ans. Le mois dernier, l’acteur a publié une série de clichés sur son compte Instagram pour montrer son évolution physique. Méconnaissable, il est aujourd’hui fier de sa progression. S’il a réussi à perdre autant de poids, c’est en faisant du sport, notamment beaucoup de vélo. Aujourd’hui, Ethan Suplee soulève des poids dans des salles de sport, prend des bains de glace et fait du kickboxing sur les rings.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ethan Suplee (@ethansuplee)

Cette transformation est une source d’inspiration pour ses fans. Sur Instagram, ces derniers ont été unanimes dans les commentaires : “Quelle source d’inspiration”, “C’est probablement l’un de mes glow-ups préférés. Il a toujours été un bon gars et un bon acteur donc ça me rend heureuse qu’il ait retrouvé la santé”, “La plus grande transformation qu’Hollywood ait jamais connue et personne peut me dire le contraire !”