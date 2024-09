Méconnaissable, Dave Bautista explique la raison de sa perte de poids après l'apparition de nouvelles photos choquantes

Il y a quelques jours, l’acteur et ex-catcheur Dave Bautista est apparu plus mince que jamais sur le tapis rouge. Une perte impressionnante qui inquiète ses fans.

Connu pour sa carrure imposante, l’ex-catcheur américain David Bautista s’est converti en star de cinéma. Depuis, le comédien enchaîne les rôles à Hollywood.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que son physique impressionnant lui a permis de jouer dans un grand nombre de blockbusters. Parmi ses plus gros succès, on peut citer la trilogie des «Gardiens de la Galaxie», «Dune» ou encore «Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés».

À l’occasion de la sortie de son nouveau film «The Killer's Game», un détail a interpellé ses nombreux fans. Et pour cause : l’ancien champion du monde de 55 ans est apparu plus mince que jamais.

Crédit Photo : Getty Images

L’acteur a perdu du poids pour une raison précise

Dans une récente interview accordée à un média américain, Dave Bautista s’est confié sur sa perte de poids spectaculaire. Comme il le précise, il s’est délesté de plus de 30 kilos en quelques mois. Désormais, le comédien pèse environ 110 kilos pour 1,94m.

«C’est probablement la première fois que je suis aussi léger depuis mes 19 ans», a-t-il expliqué.

L’interprète de Drax le Destructeur a décidé de perdre du poids après avoir atteint plus de 140 kilos pour les besoins du film ««Knock at the Cabin», réalisé par M. Night Shyamalan, et dans lequel il interprète l’inquiétant Leonard.

Dave Bautista on losing weight (from 315 lbs to 240 lbs): “I’m very particular about my diet” pic.twitter.com/zI5RHXGKrA — Inspire Zone (@InspireZoneoff) September 8, 2024

Selon ses dires, il a eu beaucoup mal à perdre ses kilos en trop. Toutefois, ce challenge a eu un impact positif sur son bien-être.

«J'ai alors remarqué que plus je perdais du poids, mieux je me sentais.» (Dave Bautista)

Crédit Photo : David Bautista / Instagram

Aujourd’hui, il espère perdre encore quelques kilos. Pour ce faire, il fait attention à son régime alimentaire et s’entraîne dur. Il espère également que sa nouvelle silhouette lui ouvrira plus de portes.

Habitué à des rôles de «poids lourds» au cinéma, David Bautista souhaite désormais diversifier son jeu. Il s’est exprimé à ce sujet dans les colonnes du magazine GQ.