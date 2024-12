Après avoir perdu 52 kilos, Malik Bentalha se confie sur son impressionnante perte de poids

Ces dernières années, Malik Bentalha s’est transformé physiquement puisqu’il a perdu beaucoup de poids. Il revient sur cette période marquante de sa vie.

Malik Bentalha est un humoriste âgé de 35 ans. Actuellement, il enchaîne les zéniths pour présenter son nouveau spectacle intitulé “Nouveau Monde”. Dans ce spectacle, il parle de nombreux sujets qui le touchent, comme son état de santé.

Crédit photo : Getty Images

Ces dernières années, Malik Bentalha a en effet été victime de dépression. Pendant quatre ans, il a tenu à rester éloigné de la scène.

“Ce qui est déstabilisant, c’est d’être aimé le lundi et d’être forcément un peu moins aimé par la suite, quand tu es soumis à la pression des chiffres, quand tu sors quelque chose. Tout est chiffré aujourd’hui, ça devient une drogue. J’ai traversé des moments difficiles, il y a eu des hauts, des bas, pendant ces quatre dernières années et c’est important pour moi de sensibiliser, surtout les jeunes, la nouvelle génération, avec ces maladies”, a confié l’humoriste.

L’incroyable transformation de Malik Bentalha

Pendant cette période, Malik Bentalha ne sortait plus de chez lui et s’est réfugié dans la nourriture, ce qui l’a fait prendre beaucoup de poids. Après des années d’absence, il a publié une photo de lui sur son compte Instagram qui a interpellé les internautes et pour cause : l’humoriste a beaucoup maigri.

Crédit photo : France 5

S’il ne s’est pas exprimé sur sa perte de poids au moment de la publication de la photo, Malik Bentalha est récemment revenu sur le sujet dans une interview accordée au Parisien. Il a notamment expliqué être passé de 122 kilos à 70 kilos. S’il a réussi à perdre 52 kilos, c’est parce qu’il a eu un déclic qui l’a poussé à tout faire pour se sentir mieux dans son corps.

“Soit je m’enfermais dans ma tanière, soit je me décidais à me relever pour revenir plus fort. J’ai commencé ma première session de sport. Au bout de 10 minutes à 5 km/s, j’avais mal partout. Mais j’ai continué pas à pas. Je fais du sport tous les matins, et j’ai mangé de la pastèque, beaucoup de pastèque ! Ma drogue, ça a toujours été le sucre. Je me suis mis aux salades”, a-t-il confié, d’après des propos relayés par Voici.

Depuis qu'il a changé son mode de vie et son alimentation, Malik Bentalha se sent mieux dans son corps et dans sa tête. C'est également le cas d'autres personnalités publiques qui ont connu une impressionnante perte de poids, comme Tahar Rahim, l'acteur Ethan Suplee ou encore Artus, qui a réussi à perdre 35 kilos en quatre mois.