« On dirait une ado » : de troublantes photos de Vera Wang, 74 ans, qui semble rajeunir, interpellent les internautes

De récentes photos de Vera Wang ont suscité l'étonnement de nombreuses personnes. Précisions.

A-t-elle découvert le secret de la jeunesse éternelle ?

À bientôt 75 ans - elle les fêtera le 27 juin prochain - Vera Wang n'a jamais paru aussi jeune, à tel point qu'elle donne l'impression de ne plus vieillir avec le temps, à l'instar du personnage de Benjamin Button.

La célèbre créatrice de robes de mariées américaine vient ainsi de publier des clichés stupéfiants, sur lesquels elle apparaît rajeunie. Une apparence juvénile qui a interpellé bon nombre d'internautes.

Ces photos de Vera Wang, 74 ans, interpellent les internautes

Il faut dire que ces photos, partagées sur Instagram le 28 mai dernier, ont de quoi surprendre tant la septuagénaire n'y fait pas son âge. Disons-le clairement, on dirait même qu'elle a au moins 30 à 40 ans de moins. Sur ces clichés, Vera Wang arbore en effet un physique longiligne ainsi qu'une peau dépourvue de rides.

Comme il fallait s'y attendre, les internautes ont fait part de leur surprise en découvrant la plastique stupéfiante de la styliste.

« Comment est-ce possible que tu ressembles à ça ? », « Le corps d'une fille de 20 ans », « On dirait une adolescente », « Je n’arrive pas à croire que tu as plus de 70 ans. C’est incroyable », « Où avez-vous trouvé la fontaine de jouvence ? », « Comment cela se fait que tu ne vieillisses jamais ? », peut-on lire ainsi dans les commentaires.

D'autres personnes, bien plus sceptiques, ont par ailleurs exprimé leur doute quant à l'authenticité des photos, affirmant qu'il y avait forcément des filtres.

Ce n'est pas la première fois que le physique et les traits juvéniles de Vera Wang suscitent l'étonnement du public. Lors du fameux Met Gala, le 6 mai dernier à New York (photo ci-dessous), son apparence en avait ainsi surpris plus d'un. L'extrême maigreur de la créatrice, ainsi que son teint pâle, avaient par ailleurs interloqué certaines personnes, inquiètes à l'idée de la voir s'évanouir.

Déjà interrogée par le passé sur ses secrets de beauté, la styliste avait notamment confié que le « sommeil », « l’ombre », mais aussi - plus surprenant encore - « la vodka » et la « junk food » représentaient, à ses yeux, les ingrédients de la jeunesse éternelle.

Chacun se fera son avis.