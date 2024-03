La femme de Robert Downey Jr. dévoile cette règle stricte qu'ils suivent pour faire durer leur mariage

Dans un entretien accordé au média People, Susan Downey, épouse de l’acteur Robert Downey Jr., révèle le secret de la longévité de leur couple.

Son visage ne vous dit peut-être rien, mais Susan Downey, est l’épouse de l’acteur américain Robert Downey Jr. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la productrice et l’interprète d’Iron Man s’aiment comme au premier jour.

En couple depuis près de vingt ans, les époux, qui se sont rencontrés sur le tournage du film Gothika en 2003, ont accueilli deux enfants. Une chose est sûre : les deux tourtereaux ont trouvé la formule magique pour faire durer leur couple.

Dans une récente interview accordée au magazine People, Susan Downey a livré le secret de la longévité de leur relation.

Crédit Photo : Evan Agostini/Getty Images

Le couple suit une règle stricte pour rester uni

Comme le précise le média américain, l’acteur fraîchement oscarisé pour son rôle dans Oppenheimer et sa compagne suivent la règle des deux semaines :

«On a une règle de deux semaines, qui semble souvent trop longue, mais on ne passe pas plus de deux semaines sans se voir et sans que la famille soit réunie», a déclaré Susan Downey.

Avant d’ajouter : « On respecte la règle de base de deux semaines, et on essaye de ne pas voir à trop long terme, car une grande partie de notre travail est étrangement imprévisible».

Crédit Photo : DR

Toujours selon ses dires, son emploi du temps lui permet de mieux s’organiser : « J'ai un peu plus de flexibilité en termes de lieux, d'endroits où j'ai besoin d’être. J'ai beaucoup d'admiration et d'empathie pour les couples qui doivent tous les deux être face à la caméra, parce qu'ils sont coincés et doivent faire des choix».

De son côté, Robert Downey Jr. a expliqué à plusieurs reprises que son épouse lui avait sauvé la vie lorsqu’il était confronté à ses problèmes d’addictions.

Lors de la cérémonie des Oscars, le 11 mars dernier, le comédien a profité de son discours de remerciements pour lui déclarer sa flamme : « Je remercie ma femme qui m’a trouvé et ramené à la vie ».