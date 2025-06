Mariés au premier regard : Malik annonce sa rupture avec Clémence et confie avoir retrouvé l'amour

Malik, qui a participé à la dernière saison de “Mariés au premier regard”, a récemment annoncé sa rupture avec Clémence. Quelques mois plus tard, il aurait à nouveau quelqu’un dans sa vie.

“Mariés au premier regard” est une émission qui passionne de nombreux téléspectateurs. Le concept est simple : deux inconnus se rencontrent le jour de leur mariage. S'ils acceptent de s'unir et après plusieurs semaines passées ensemble, ils peuvent décider de poursuivre leur mariage ou de divorcer. Mais la fin n'est pas toujours heureuse, comme le dévoile cette ancienne candidate qui a révélé la raison pour laquelle presque tous les couples de l'émission finissent par divorcer.

Dans certains cas, même si certaines personnes ne trouvent pas l'amour pendant l'émission, l'histoire se termine bien. C'est le cas de cette ancienne candidate emblématique qui a récemment annoncé son mariage. Lors de la dernière saison, nous avons suivi un candidat, Malik, qui a trouvé l’amour avec Clémence, avec qui il avait 81% de compatibilité. Depuis sa rencontre, le couple s'est montré très complice, tout comme Bruno et Jennifer qui ont partagé de nombreuses photos de leur idylle. Cependant, l’histoire ne s’est pas bien terminée puisque ce samedi 21 juin, Clémence a annoncé leur séparation.

Crédit photo : Mariés au premier regard

Sur son compte Instagram, Clémence a déclaré que cela fait maintenant quatre mois qu’ils ne sont plus ensemble. Cette annonce survient une semaine après la diffusion du dernier épisode. Après l’aventure, Clémence et Malik se sont vus à plusieurs reprises, mais ce dernier était froid et distant, selon Clémence. Il lui a finalement annoncé qu’il n’avait plus de sentiment pour elle.

“Je suis effondrée par ces mots, je ne comprends rien à ce revirement brutal et il ne se battra pas pour notre couple. La chute a été brutale. Je ne m’y attendais pas après ces bons moments, beaucoup d’incompréhension car aucune dispute, aucun désaccord, aucun propos annonciateur ne laissait présager cette fin et d’autant plus aussi rapidement. J’ai eu le coeur brisé car mes intentions étaient sincères et, avec notre belle compatibilité et toutes ses projections, j’y croyais vraiment”, a-t-elle expliqué à Télé 7 Jours.

Malik a retrouvé l’amour

Quelques heures après l’annonce de Clémence, Malik a donné sa version des faits sur son compte Instagram.

“Comme vous avez pu le constater avec le post de Clémence ce matin, elle et moi ne sommes plus ensemble. C’est une décision que j’ai prise après beaucoup de réflexion et avec le plus grand respect. Cette relation a été belle, intense, vraie. Et même si j’ai choisi d’y mettre un terme, ça ne change rien à la reconnaissance que j’ai pour ce qu’on a partagé. On a vécu des choses fortes et j’espère qu’au-delà de cette séparation, ce que vous retiendrez, c’est la sincérité de notre histoire”, a-t-il déclaré.

Malik a lancé un appel à la bienveillance en demandant aux internautes de respecter sa décision. Il a également annoncé avoir retrouvé l’amour puisqu’il cotoierait une nouvelle personne depuis quelques semaines.