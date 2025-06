Marion Cotillard et Guillaume Canet se séparent et mettent fin aux rumeurs avec une déclaration cash

Ce vendredi 27 juin, Guillaume Canet et Marion Cotillard ont annoncé leur séparation dans un communiqué transmis par leur entourage à l’AFP.

Voilà une nouvelle qu’on n’attendait pas. Couple phare du cinéma depuis 2007, Guillaume Canet et Marion Cotillard ont mis fin à leur relation après 18 ans de vie commune. C’est dans un communiqué transmis à l’AFP que le couple a officialisé la nouvelle

"Après 18 ans de vie commune, Marion Cotillard et Guillaume Canet ont décidé de se séparer d'un commun accord. Cette décision a été prise dans une bienveillance mutuelle".

Crédit photo : AFP / Bertrand Guay

Marion Cotillard, 49 ans, et Guillaume Canet, 52 ans, ont décidé d’anticiper de potentielles rumeurs en annonçant eux-mêmes leur rupture. Ils sont les parents de Marcel, né en 2011, et de Louise, née en 2017.

"En faisant preuve de transparence via ce communiqué, Marion Cotillard et Guillaume Canet expriment également la volonté que leur vie privée, et surtout celle de leurs deux enfants, soit respectée."