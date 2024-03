Ce fan de Mika fait preuve d'audace pendant un concert, le chanteur exauce son plus grand rêve

Pendant son concert à Lille, Mika a fait monter un spectateur sur scène pour qu’il danse et mette le feu au zénith. Une opportunité qui n’est pas arrivée par hasard...

Mika est actuellement en tournée dans toute la France pour son Apocalypse Calypso Tour, un show électrique et coloré. Il y a quelques jours, près de 7 000 personnes se sont rassemblées pour participer à son concert à Lille. Parmi les fans présents ce soir-là, l’un d’eux a vécu un moment inoubliable.

Alors que Mika s’apprêtait à chanter son tube “Elle me dit”, le chanteur s’est penché vers la fosse et a remarqué un jeune homme qui brandissait une pancarte avec un message clair : “Invite-moi à danser.” Ni une ni deux, Mika a pris le jeune homme au mot et lui a demandé de le rejoindre sur scène.

“J’avais pris la pancarte pour le jeu. J’étais avec de la famille et des amis qui l’éclairaient avec leurs téléphones et on criait pour qu’il la regarde pendant les blancs”, a expliqué Vianney, le jeune homme âgé de 21 ans.

ACT LILLE



Mika a fait monter cette personne iconique sur scène qui a vécu un rêve éveillé ?#act pic.twitter.com/UE9JIygHtW — Le Bloom (@Blooming_Boy_) March 3, 2024

Il danse sur scène avec Mika

Finalement, Vianney a osé, et son audace a payé puisqu’il a rejoint Mika sur scène pour danser devant des milliers de spectateurs. De son côté, le chanteur en profité pour se reposer, s’est assis et a regardé son fan danser.

“Tu as dit que tu voulais danser ! Il faut assumer le message de ta pancarte ! Tu bouges, et les musiciens te suivent. Tu danses bien et ils te suivent. Tu danses très bien et la salle de suit ! Et moi, je fais rien !” a plaisanté Mika.

merci du fond du cœur @mikasounds

le culot paye toujours ?

j’ai danse avec mika devant un zénith de lille archi complet ! 7000 personnes !! pic.twitter.com/flQGDe1PtC — viannoche (@iam__vianney) March 3, 2024

Sans se démonter, Vianney a profité du moment et a tout donné sur scène, enflammant le zénith. Après avoir levé les mains en l’air et effectué quelques petits pas de danse, il a été rejoint par Mika qui s’est mis à danser avec lui. Un moment que Vianney n’oubliera jamais et qu’il n’a pas hésité à partager sur X avec une phrase symbolique : “Le culot paye toujours.”