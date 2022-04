Es-tu incollable sur Naruto ? Fais le quiz pour le savoir

Un peu plus de vingt ans après sa création, Naruto continue inexorablement d’attirer les fans à sa cause. Le manga japonais est plus que jamais populaire et touche toutes les générations. D’ailleurs, tu en fais peut-être partie. Si tel est le cas, testes tes connaissances sur Naruto avec ce quizz.

Le petit blondinet n’a pas changé depuis sa première apparition dans le magazine Weekly Shōnen Jump, un hebdomadaire spécialisé dans la publication de mangas. Depuis, 250 millions de copies ont été vendues à travers le monde, faisant de Naruto l’un des mangas les plus populaires et lus sur la planète.

À tel point, que l’histoire de Naruto et sa quête pour devenir Hokage a été déclinée en série animée dès 2002. Naruto compte aujourd’hui près de 500 épisodes avec la deuxième partie du récit, Naruto Shippuden.

Le quiz Naruto pour les fans du manga

L’univers de Naruto foisonne et est riche de détails, d’intrigues et de personnages. Sauras-tu répondre correctement aux questions sur l’un de tes mangas préférés?

Pour le savoir et tester tes connaissances sur Naruto, fais le quiz ci-dessous.