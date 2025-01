Jusqu'à quel âge avez-vous le droit de conduire en France ?

La présence des seniors sur la route est un sujet au cœur de nombreux débats. Mais officiellement, jusqu’à quel âge a-t-on le droit de conduire en France ?

Sur la route, il existe un sujet qui fait débat : la conduite des seniors. Si certaines personnes âgées sont toujours capables de conduire, d’autres peuvent créer des accidents. En effet, les seniors ont moins de visibilité, des réflexes plus lents et une mobilité réduite. Selon l’Institut des assurances pour la sécurité routière, “les personnes de plus de 75 ans présentent un taux d’accidents plus élevé par kilomètre parcouru”.

Crédit photo : iStock

Face à ce constat, plusieurs questions se posent : jusqu’à quel âge peut-on conduire en France ? Existe-t-il réellement une limite d’âge ? Quelles sont les solutions que l’on peut mettre en place pour assurer la sécurité de tous sur la route ? Réponses.

Quel âge limite pour conduire ?

En France, le permis de conduire est délivré à vie, ce qui signifie qu’il n’existe pas de limite d’âge pour la conduite. Ainsi, les seniors ont le droit de conduire, et ce quel que soit leur âge. Il y a peu de temps, il a été suggéré d’apposer un macaron S à l’arrière des véhicules conduits par les seniors de plus de 70 ans. Finalement, cette proposition a été rejetée à cause de la stigmatisation qu’elle pourrait engendrer.

S’il n’existe pas de limite d’âge officielle pour conduire en France, il est important d’évaluer l’aptitude à la conduite d’une personne. Pour le moment, il n’existe aucune règle à ce sujet, mais les autorités de sécurité routière recherchent des solutions, comme des stages de remise à niveau volontaires. Ces stages permettraient aux personnes âgées d’actualiser leurs connaissances sur le code et le permis de conduire et de prendre conscience de leurs limites.

Crédit photo : iStock

Les professionnels de santé ont également leur importance à ce sujet. En effet, les seniors peuvent passer par leur médecin pour avoir des conseils et savoir s’ils peuvent toujours conduire ou non. Pour cela, le professionnel va tester les capacités cognitives et physiques de son patient et rendre un verdict. Dans cette optique, la Commission européenne envisage d’instaurer un permis de conduire spécifique pour les plus de 70 ans, qui inclurait des visites médicales obligatoires.

En définitive, nous pouvons conduire jusqu’à l’âge que nous voulons en France. Cependant, ce n’est pas le cas dans tous les pays comme en Italie, où la conduite est interdite après 68 ans. Dans tous les cas, il convient de faire preuve de bon sens et de prudence. Pour cela, les seniors sont nombreux à prendre leurs précautions en ne roulant pas la nuit et en évitant les longs trajets et le mauvais temps.