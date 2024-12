QUIZ : Alcool au volant : connais-tu encore les règles pour conduire sans danger ?

Testez vos connaissances en matière de code de la route avec notre quiz consacré à la problématique de l'alcool au volant.

L'alcool est encore responsable de beaucoup trop d'accidents sur les routes. C'est pourquoi les efforts en matière de prévention doivent être maintenus, afin d'œuvrer pour la sécurité routière.

Il est également important que les automobilistes fassent preuve de davantage de responsabilité, en respectant par exemple à la lettre des règles qu'ils ont parfois tendance à outrepasser. Il est donc primordial de marteler encore et encore quelques notions qui peuvent sauver des vies.

Rien de tel en effet qu'une bonne piqure de rappel concernant les règles à respecter. Ça tombe bien, voici un quiz « alcool au volant » qui vous rafraichira la mémoire et vous apprendra, peut-être, des choses que vous ignorez.

C'est parti !

1/ A-t-on le droit, en France, de boire de l’alcool avant de prendre le volant ? A/ Oui, mais pas plus de deux verres B/ Non, en aucun cas C/ Oui, mais avec modération D/ Non, si l’on est jeune conducteur

2/ Quel est le taux d’alcool limite à ne pas atteindre ou dépasser, lorsque l'on est au volant ? A) 0,25 gramme d’alcool par litre de sang B) 0,5 gramme d’alcool par litre de sang C) 0,25 milligramme d'alcool par litre d'air expiré D) 0,5 milligramme d'alcool par litre d'air expiré

3) La présence d’un éthylotest dans les véhicules est-elle obligatoire ? A) Non B) Oui, mais uniquement pour les jeunes conducteurs C) Oui, pour tous les conducteurs D) Non, sauf pour les conducteurs de poids lourds

4) Quelle est la part de la consommation excessive d’alcool dans les accidents mortels, chaque année ? A) 10 % B) 26 % C) 30 % D) 47 %

5) Que risque-t-on lorsque l’on est contrôlé avec un taux de 0,5 g d’alcool par litre de sang ? A) Le retrait immédiat et définitif du permis B) Une suspension de permis de 3 ans C) Une amende de 135 euros D) Un retrait de 3 points

6) Si un jeune conducteur est contrôlé avec un taux égal ou supérieur à 0,2 g d’alcool par litre de sang, doit-il repasser son permis de conduire ? A) Non B) Oui C) Non, mais il devra repasser l’examen du code D) Oui, mais uniquement si l’infraction est commise dans sa première année de permis

7) Quel est le message de la fameuse campagne de prévention, diffusée chaque année pendant les fêtes ? A) Quand on aime quelqu’un, on le retient B) Quand on tient aux siens, on les retient C) Quand on tient à quelqu’un, on le retient D) Quand on tient à quelqu’un, on le détient

8) Si une personne boit deux verres de whisky et une autre deux verres de vin, laquelle des deux s’expose à des risques ? A) Les deux, car 2 verres excèdent la limite autorisée, quel que soit le breuvage B) La première, car le whisky est plus chargé en alcool que le vin C) La seconde, car les verres de vin ont plus de contenance D) Aucune des deux

9) Une personne contrôlée avec un taux d’alcoolémie de 0,8 gramme par litre de sang risque-t-elle la prison ? A) Non, car c’est considéré comme une simple infraction au Code de la route B) Oui, car c’est considéré comme un délit C) Non, elle s’expose uniquement à une peine de travaux d’intérêt général D) Non, à condition de ne pas avoir provoqué d’accident

10) Quel footballeur français, champion du monde, a eu une suspension de permis de 20 mois pour avoir conduit en état d’ivresse, en Angleterre ? A) Adil Rami B) Hugo Lloris C) Olivier Giroud D) Blaise Matuidi

11) Combien de pays dans le monde appliquent la tolérance zéro sur l’alcool au volant ? A) 81 B) 37 C) 11 D) 22

12) Quelle est la mesure étonnante prise par l’Inde, en 2017, pour tenter d’éradiquer l’alcool au volant ? A) L’interdiction d’acheter de l’alcool à moins de 500 mètres des autoroutes B) Ne plus délivrer de licence pour la vente d’alcool à l’ouverture de nouveaux bars C) La fermeture de toutes les distilleries, ouvertes après l’an 2000 D) L’interdiction de la vente d’alcool dans les États, où il y a le plus d'accident de la route

