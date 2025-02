«Ville prudente» : que signifient ces nouveaux panneaux installés à l'entrée des communes en France ?

De plus en plus de communes françaises obtiennent le label “Ville prudente”, un panneau installé à l’entrée des villes et villages. Voici ce qu’il signifie.

Certains panneaux de signalisation restent méconnus dans certaines villes. C'est le cas de cette commune, qui a installé un panneau "Chat en balade", méconnu des automobilistes.

Depuis quelques années, un autre panneau a fait son apparition dans certaines communes françaises. Il s'agit de la signalisation “Ville prudente”, qui a été installée à l’entrée de plusieurs villes et villages. Cette signalisation existe depuis 2018 et se répand de plus en plus dans le pays. Elle est représentée sous la forme d'un panneau blanc entouré de bleu, avec la mention “Association prévention routière”, et un ou plusieurs coeurs qui renvoient au niveau du label, à la manière des villes fleuries.

Crédit photo : Association Prévention Routière / Facebook

Ce panneau est en réalité un label qui récompense les efforts mis en place dans les villes et villages en matière de sécurité routière.

“Cela comprend notamment l’aménagement des routes, les actions de prévention auprès des administrés ou encore la formation du personnel dans la commune”, a expliqué Philippe Surot, directeur régional de l’association Prévention routière, à France 3.

Renforcer la sécurité routière

Pour le moment, 530 villes et villages français ont reçu ce label. Récemment, onze nouvelles communes de Bourgogne-Franche-Comté ont installé ce panneau. Dans ces villes et villages, plusieurs mesures ont été mises en place pour renforcer la sécurité routière. Les élus ont réduit la vitesse des automobilistes dans les zones dangereuses, comme aux abords des écoles, ont renforcé les contrôles en installant des caméras de surveillance ou avec l’aide de la police et ont sensibilisé les automobilistes.

Pour l’association, installer ce panneau est également un moyen d’encourager les élus à renforcer la sécurité routière sur leur territoire. Pour obtenir le label “Ville prudente”, vous pouvez candidater en vous rendant sur le site internet villeprudente.fr. Si votre commune est éligible, vous serez contacté pour que des bénévoles de l’association fassent une visite dans votre ville. À l'issue de cette visite, vous pourrez obtenir ce label gratifiant.