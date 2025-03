Voici les comportements au volant qui agacent le plus les autres conducteurs sur la route

De nombreuses personnes se montrent plus agressives quand elles conduisent. La raison ? Les comportements agaçants des autres automobilistes, fréquents sur la route.

Quand on apprend à conduire à l’auto-école, nous respectons toutes les règles dictées par notre moniteur. Mais une fois le permis de conduire décroché, les mauvaises habitudes s’installent, comme ce mauvais comportement adopté par 8 Français sur 10.

Ces mauvaises habitudes peuvent fortement agacer les autres automobilistes, notamment en France. En effet, les Français auraient les pires comportements au volant d’Europe et seraient particulièrement agressifs au volant. Pour trouver une explication à cette colère, l’assureur en ligne Leocare a récemment publié une étude sur le sujet, qui explique les raisons pour lesquelles nous sommes souvent plus agressifs au volant. Selon l’étude, c’est à cause des mauvais comportements des autres conducteurs.

Crédit photo : iStock

Des comportements agaçants

Selon cette étude, 82% des personnes interrogées avouent s’énerver au volant. Si la moitié se contente de râler dans sa voiture, 8% avouent proférer des insultes à l’encontre des autres automobilistes.

Si l’on retrouve une telle agressivité, c’est à cause des comportements des autres automobilistes qui peuvent nous mettre hors de nous. Parmi les mauvaises habitudes les plus agaçantes, on retrouve le fait de ne pas mettre son clignotant, ce qui exaspère 44% des personnes interrogées. Pourtant, ce geste est très important dans la sécurité routière.

“C’est le principal mode de communication sur la route, c’est vraiment essentiel pour soi-même et pour les autres”, affirme Christophe Ramond, directeur des études et recherches de l’association Prévention routière, à BFMTV.

En deuxième position, on retrouve le non-respect des distances de sécurité. 36% des personnes interrogées ne supportent pas être collées par une autre voiture. 30% sont rapidement agacées par les queues de poisson et 19% dénoncent les automobilistes qui refusent de céder le passage. Enfin, l’usage intempestif du klaxon est insupportable pour 19% des personnes sondées.

Crédit photo : iStock

En plus d’être agaçants pour les autres conducteurs, tous ces comportements peuvent être dangereux. Ils peuvent également nous coûter cher en cas d’amende, comme cette règle de conduite oubliée par 37% des Français.

Si les autres automobilistes agacent les conducteurs, ils ne sont pas les seuls. 19% des personnes interrogées sont énervées contre les piétons distraits, qui traversent la route sans regarder, les yeux rivés sur leur téléphone. Les personnes qui roulent en trottinette électrique, les cyclistes et les motards peuvent également être une source de frustration quand on conduit, selon l’étude. Des faits qui prouvent qu’il est toujours aussi difficile de partager la route avec tous les usagers sans s’énerver.