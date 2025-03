Cette habitude que vous avez tous au volant peut nuire à votre cerveau

Nous ne nous en rendons pas compte lorsque nous conduisons, mais cette habitude qui nous facilite pourtant la vie peut s’avérer néfaste pour notre cerveau. Un neurologue explique pourquoi.

Le Dr Baibing Chen, neurologue à la Mayo Clinic, et connu sous le nom Dr Bing sur TikTok, met en garde les conducteurs contre cette pratique trop répandue au volant. Sur le réseau social chinois, il explique que prendre l’habitude de se tourner vers son GPS trop souvent peut affaiblir le cerveau à long terme.

« Le GPS rend notre vie trop pratique. Trop compter dessus pourrait en fait affaiblir la mémoire spatiale de votre cerveau », prévient-il. Le neurologue prend pour exemple deux études qui ont été réalisées à ce sujet. L’une d’elles provient de l’University College of London, en Angleterre.

Cette dernière stipulait que les difficultés à se repérer et naviguer dans l’espace pouvaient être un signe précoce de démence, plusieurs années avant le diagnostic. La question des chercheurs était toute simple : comment savoir que vous souffrez de ce problème si vous n’utilisez pas ou plus votre mémoire spatiale ?

Exercer son cerveau régulièrement pour prévenir des risques de démence

Pour souligner ses propos et les résultats de l’étude, le docteur Baibing Chen prend pour autre exemple une seconde étude publiée dans le British Medical journal en 2024. Comme le relate le neurologue, les ambulanciers et chauffeurs de taxis ont un hippocampe plus grand. L’hippocampe est la partie du cerveau responsable de la mémoire et de la navigation.

Ainsi, du fait de leur capacité à retenir des lieux et à se repérer dans l’espace, ceux qui exercent cette profession « ont les niveaux de décès dus à la maladie d'Alzheimer les plus bas par rapport aux autres professions ».

Crédit photo : Prostock-Studio/ iStock

C’est justement ce dont manquent ceux qui s’appuient trop sur les GPS et qui ne font pas travailler cette partie du cerveau. Toutefois, aucune étude ne fait de lien entre l’utilisation du GPS et l’apparition de la maladie d’Alzheimer.

Pour éviter les risques de démence et d’Alzheimer, les médecins recommandent de faire travailler son cerveau régulièrement. Cela peut être en lisant, en faisant des puzzles, sudoku et autres jeux qui sollicitent vos capacités cognitives ou même en planifiant et visualisant son itinéraire.