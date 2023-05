Ces préservatifs sont disponibles en 4 couleurs, pour s'adapter à toutes les peaux

Dans une démarche inclusive, une marque a créé des préservatifs adaptés à toutes les couleurs de peau. L’objectif : répondre aux besoins des personnes de couleur et faire en sorte que le préservatif soit plus utilisé.

Depuis plusieurs années, les marques rivalisent d’idées pour être plus inclusives et satisfaire tous leurs consommateurs. Les fonds de teint se déclinent en de multiples teintes, des marques créent des pansements foncés pour les personnes de couleurs et les sous-vêtements sont adaptés aux différentes carnations.

Des préservatifs de différentes teintes

Roam, une marque spécialisée dans le bien-être sexuel, a elle-aussi décidé de révolutionner ses produits, et plus précisément ses préservatifs. Actuellement, ces derniers vendus en supermarché et en pharmacie sont tous de couleur blanche. La raison ? Ils sont fabriqués à partir de latex, une matière synthétique naturellement blanche.

En s’associant avec l’agence World on the Curb, Roam a décidé de créer des préservatifs adaptés à toutes les couleurs de peau. Ainsi, ces derniers se déclinent en quatre teintes différentes : marron foncé, marron moyen, marron clair et blanc. Les préservatifs sont fabriqués à partir de latex naturel et sont biodégradables. Leur emballage est également recyclable car ce dernier est en papier, et non en plastique.

Une meilleure acceptation du préservatif

L’objectif de la marque est de répondre aux besoins de tous ses utilisateurs, et ce quelles que soient leurs origines ethniques. Roam vise également à faire accepter le préservatif, qui se voit moins s’il se fond avec la couleur de la peau.

En lançant ce produit, la marque Roam s’est associée à l’association Brook, qui aide les personnes dans le besoin à avoir accès à la contraception. Ainsi, pour chaque boîte achetée, une partie des bénéfices sera reversée à l’association.