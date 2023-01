Cette vidéo impressionnante montre un bébé se développant... dans le foie de sa mère

Une vidéo publiée sur TikTok est devenue virale car elle montre le développement d’un bébé dans le foie de sa mère. Un cas de grossesse extra-utérine très rare.

En passant une échographie de contrôle, une femme qui attendait un bébé a eu une révélation inattendue. En regardant les images de l’échographie, les médecins se sont aperçus que le bébé ne se trouvait pas dans l’utérus de sa mère… mais dans son foie.

À voir aussi

Crédit photo : @nicu_musings

Il s’agit d’une grossesse extra-utérine, un phénomène qui peut toucher de nombreuses femmes. Selon les services de santé du Royaume-Uni, on compterait 11 000 grossesses extra-utérines par an.

« Une grossesse extra-utérine se produit lorsqu’un ovule fécondé s’implante en dehors de l’utérus, généralement dans l’une des trompes de Fallope », ont déclaré les services de santé.

Le bébé se développe dans le foie

Si les grossesses extra-utérines se produisent chez de nombreuses femmes, il est très rare que le bébé se développe dans le foie de sa mère.

« Je pensais avoir tout vu jusqu’à ce qu’une femme de 33 ans arrive avec un historique de 14 jours de saignements menstruels et 49 jours depuis ses dernières règles. Ce qu’ils trouvent dans le foie : un bébé. Elle avait une grossesse extra-utérine dans son foie. On en voit parfois dans l’abdomen, mais jamais dans le foie. C’est une première pour moi », a déclaré le docteur Michael Narvey, pédiatre à l’Institut de recherche de l’hôpital pour enfants du Manitoba, au Canada.

Une vidéo impressionnante, dans laquelle on peut voir le bébé dans le foie de sa mère, a été publiée sur TikTok. Avec plus de 6 millions de vues, elle est rapidement devenue virale et pour cause : les internautes avaient beaucoup de questions sur cette grossesse pas comme les autres.