Dès le 1er janvier 2025, vous pourrez consulter un psy gratuitement 1 fois par mois, voici comment faire

Alors que les Français sont de plus en plus nombreux à chercher un soutien psychologique, le gouvernement met en place un dispositif permettant de profiter de 12 consultations gratuites par an chez un psychologue.

Si notre santé physique est importante, nous devons également prendre soin de notre santé mentale. Pour cela, il est possible de voir un psychologue afin de parler de nos problèmes, nos angoisses et de trouver des réponses à nos questions.

Crédit photo : iStock

Cependant, consulter un psy peut être cher : comptez entre 50 et 100 euros par rendez-vous en moyenne. Ainsi, l’aspect financier est la principale raison pour laquelle les Français ne consultent pas de psychologue, alors qu’ils sont de plus en plus nombreux à en éprouver le besoin. Selon des données récoltées par Doctolib, les rendez-vous chez les psychologues ont connu une hausse de 13,8% en France par rapport à 2023, sans compter les rendez-vous pris en dehors de la plateforme.

Une séance par mois gratuite

Pour aider les Français, le gouvernement a décidé de mettre en place un dispositif important. Selon le Journal du Net, dès le 1er janvier 2025, il sera possible de profiter d’une séance gratuite par mois chez le psy. En plus de cela, vous n’aurez pas besoin de prescription médicale pour prendre rendez-vous.

Crédit photo : iStock

Ce dispositif vient renforcer “Mon soutien psy”, instauré en 2022, qui permettait de bénéficier de huit consultations gratuites par an. Cependant, ce dispositif nécessitait obligatoirement une prescription d’un médecin généraliste, ce qui ne sera plus le cas dès le 1er janvier.

Si vous voulez profiter de ce dispositif, vous devez trouver des professionnels agréés par l’Assurance Maladie. Pour cela, cliquez sur ce lien, renseignez le nom de votre commune et découvrez les psychologues disponibles près de chez vous et proposant des rendez-vous remboursés. Choisissez un créneau et profitez de votre séance. Ensuite, envoyez la feuille de soins remise par votre psychologue à l’organisme d’assurance maladie. De cette façon, vous pourrez profiter de 12 séances remboursées par an. L’idéal pour prendre soin de sa santé mentale.