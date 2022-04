Le gouvernement met en place huit consultations gratuites chez un psychologue pour tous les Français

Dès demain, tous les Français âgés de plus de 3 ans et ne souffrant pas de troubles sévères pourront bénéficier de huit séances chez un psychologue, entièrement remboursées par la Sécu.

Ces derniers mois, les Français ont été beaucoup impactés par la pandémie de Covid-19, qui a mis leur moral à rude épreuve. Face à cette difficulté, Emmanuel Macron a créé un dispositif afin d’aider les Français à consulter un psychologue.

« La pandémie a révélé l’importance du sujet de la santé mentale », avait annoncé le Président de la République.

Crédit photo : iStock

Jusqu’à présent, les consultations chez un psychologue n’étaient pas remboursées. Cependant, cette mesure va changer dès ce mardi 5 avril. À partir de demain, il sera effectivement possible de se faire rembourser une consultation chez un psychologue si celle-ci a été prescrite par un médecin.

Huit séances remboursées chez le psychologue

Le dispositif lancé par le gouvernement est accessible à tous les Français de plus de 3 ans. Dès demain, il sera possible de passer un entretien d’évaluation chez un psychologue et de bénéficier de sept séances par an, qui seront toutes remboursées par la Sécurité sociale. À la fin de la consultation, le patient ne paiera rien car 60% des frais seront pris en charge par la Sécurité sociale et 40% par la complémentaire santé.

Pour trouver un psychologue et être remboursé, il suffit de se rendre sur le site MonPsy, qui regroupe plus de 1 000 psychologues à travers la France. Tous les Français souffrant de troubles dépressifs ou anxieux « d’intensité légère à modérée » sont concernés par ce dispositif. Cependant, ceux qui souffrent de troubles plus sévères ne pourront pas être pris en charge et seront redirigés vers des soins spécialisés.

Crédit photo : iStock

Une fois les huit séances terminées avec le psychologue, celui-ci fera une mise au point de la situation avec le patient. Si l’état de santé de ce dernier ne s’est pas amélioré, il pourra être orienté vers d’autres structures ou continuer les soins avec son psychologue, mais les séances ne seront plus remboursées.

Si ce dispositif est une bonne nouvelle pour les Français qui ne peuvent pas se payer des soins chez un psychologue, les professionnels de santé sont moins convaincus. En mars dernier, plus de 2 000 psychologues ont signé une tribune dans le journal Le Monde pour boycotter la plateforme du gouvernement. Ils ont dénoncé la mise à l’écart des patients souffrant de troubles sévères et ont jugé les tarifs insuffisants (40 euros la première séance et 30 euros les suivantes).

En réponse, le gouvernement a justifié ces prix en affirmant qu’ils étaient en accord avec la durée de la séance, d’environ 45 minutes.