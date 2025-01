Elle a perdu 18 kg après son accouchement et s'est transformée grâce à la règle du 80/20

Grâce à cette règle méconnue, la jeune femme admet avoir gagné en confiance et va désormais plus facilement à la salle de sport, même lorsque les résultats de ses efforts ne se voient pas forcément.

Perdre du poids n’est pas chose facile, surtout après un accouchement. Maddy Tsey, une influenceuse fitness, a révélé avoir perdu 18 kg et réussi à remodeler sa taille en suivant des habitudes bien précises.

Celle qui est suivie par 200 000 abonnés sur Instagram a détaillé sa « formule » dans l’une de ses publications. La jeune femme suit un programme qui mêle musculation et cardio 4 à 6 fois par semaine afin d’augmenter la masse musculaire et le métabolisme. « Cette combinaison favorise la forme générale et une combustion efficace des calories », explique-t-elle en description.

En plus de ces exercices, Maddy Tsey adopte un régime à la lettre tout en se faisant plaisir. Elle indique boire entre 2 et 3 litres d’eau chaque jour pour rester hydratée, éliminer les toxines, faciliter la digestion et réduire la faim. Ensuite, elle adopte une règle qui a déjà fait ses preuves.

Un régime équilibré sans se priver

L’une des clés du régime de Maddy Tsey est de ne pas oublier de se faire plaisir. Pour cela, elle suit la règle du 80/20. Cela signifie qu’elle consomme des aliments riches en nutriments, vitamines et minéraux 80% du temps. Puis, qu’elle s’accorde de petits plaisirs comme des friandises et repas en famille copieux les 20% restants.

Il s’agit d’une alimentation équilibrée qui permet de manger sainement sans toutefois ressentir de la frustration en se privant de quelques délices. Pour suivre ses progrès, l’influenceuse se prend en photo tous les 10 jours plutôt que de garder les yeux rivés chaque jour sur la balance. C’est un bon indicateur visuel qui permet d’observer son évolution.

Il est également important de rappeler que le régime que suit Maddy Tsey ne convient pas à tout le monde. En revanche, chacun peut adopter la règle du 80/20 : 80% des repas doivent être sains et nutritifs et 20% doivent être dédiés au plaisir.

Pour faire simple, le plus important reste d’avoir une alimentation variée et équilibrée (par exemple la semaine) sans jamais oublier les fameux cheat meals (par exemple les week-ends) où pizza, glaces et autres gourmandises sont autorisés. Le but n’est pas de s’interdire les choses et finir frustré, mais de manger avec modération et équilibre.

Enfin, n’oubliez pas l’activité physique. Maddy Tsey conseille de bouger son corps : le vélo, le tapis roulant, les escaliers, la marche en montée… avant de compléter la séance par 30 minutes de cardio. En suivant ces habitudes, la jeune femme a remarqué que sa silouhette évoluait et cela lui a donné plus de confiance en elle.