Il sera désormais plus facile de donner votre sang si vous avez un tatouage ou un piercing

Jusqu’à présent, les personnes ayant fait un tatouage ou un piercing devaient attendre quatre mois avant de donner leur sang. Une règle qui a été assouplie pour élargir le nombre de donneurs.

Le don du sang est indispensable pour sauver des vies et lutter contre la pénurie de sang dans les établissements de santé. Malgré cela, les règles à suivre pour donner son sang sont strictes. Selon le site de l’Établissement français du sang, les donneurs doivent avoir entre 18 et 70 ans et peser plus de 50 kilos. Si vous avez récemment voyagé, la destination dans laquelle vous êtes allé peut vous empêcher de donner votre sang.

Crédit photo : iStock

Jusqu’à présent, les personnes ayant fait un tatouage ou un piercing, y compris pour les boucles d’oreille, devaient attendre quatre mois avant de donner leur sang. Cependant, ce critère va changer dès la rentrée de septembre.

Élargir le nombre de donneurs

À partir du 1er septembre 2025, plusieurs critères d’égilibité au don du sang vont être modifiés en France pour élargir le nombre de donneurs. Cette annonce a été faite par l’Établissement français du sang dans un décret publié au Journal officiel le 10 avril dernier.

“Les critères de sélection des donneurs de sang sont régulièrement réévalués sur demande de la Direction générale de la Santé. La dernière révision a permis de les faire évoluer dans le sens d’une simplification”, a déclaré Frédéric Pacoud à BFMTV.

Crédit photo : iStock

Dès le mois de septembre, les personnes ayant fait un tatouage ou un piercing pourront donner leur sang à partir de deux mois, au lieu de quatre. Cet assouplissement a été accordé suite à une étude menée par le Haut Conseil de la santé publique, qui estime que les nouvelles méthodes de dépistage - pour identifier les potentiels virus dans le sang - sont plus précises et permettent de modifier ces règles sans danger.

“Je pense que cette réduction peut permettre d’avoir beaucoup plus de donneurs qui aujourd’hui se présentaient pour donner dans cette période de 2 à 4 mois”, a déclaré Frédéric Pacoud.

Ce n'est pas la première fois que certains critères sont modifiés pour récolter plus de sang. En 2019, la période d'abstinence imposée aux homosexuels pour donner leur sang a été réduite à quatre mois. Des nouveautés qui devraient permettre d’élargir le nombre de donneurs, tout en garantissant la sécurité des transfusions.