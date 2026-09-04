“J'ai dû perdre 38 kilos” : Il donne une partie de son foie et de son intestin à son fils de 6 ans pour lui sauver la vie

Au Royaume-Uni, un père de famille n’a pas hésité à suivre un régime très strict pour sauver la vie de son petit garçon, en lui donnant une partie de son foie et de son intestin grêle.

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Gary et son fils Harry

Gary est un homme originaire de Cambridge et père de famille. En effet, il est l’heureux papa de Harry, un petit garçon âgé de 6 ans. Malheureusement, ce dernier est né avec une malrotation intestinale, une malformation qui survient pendant le développement du bébé dans l’utérus, et qui peut couper l’irrigation sanguine.

Pour traiter cette malformation, Harry a été alimenté en intraveineuse pendant plusieurs années et a développé une maladie du foie. Tôt ou tard, ses parents savaient qu’il aurait besoin d’une greffe, tout comme cet enfant atteint d’une maladie rare et en attente d’un don de moelle osseuse. Cependant, l’état de santé de Harry s’est déterioré plus vite qu’ils ne le pensaient.

Un régime strict

Gary et son fils Harry

À l’âge de 6 ans, Harry avait donc besoin d’une greffe de foie et d’intestin grêle. Par chance, son père était compatible car son système immunitaire était proche de celui de Harry. La famille a eu de la chance dans son malheur car il est extrêmement rare de pouvoir transplanter un foie et un intestin grêle à partir d’un donneur vivant.

Pour que la greffe ait lieu, Gary a dû suivre un régime strict. Il a perdu 38 kilos et n’a plus bu une seule goutte d’alcool.

“Quand on est parent, on donnerait tout à son enfant sans la moindre hésitation. Le parcours jusqu’à l’opération n’a pas été facile. J’ai dû perdre près de 38 kilos, suivre un régime strict, renoncer totalement à l’alcool et rester déterminé pendant des mois pour m’assurer d’être en assez bonne santé pour faire ce don”, a expliqué Gary à la BBC.

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Le père et le fils vont bien

Harry

L’opération a finalement eu lieu en janvier dernier et a duré 17 heures. La convalescence de Gary a quant à elle duré six semaines. Au total, 20% du foie du père de famille ont été prélevés, ainsi qu’un mètre et demi d’intestin grêle.

“C’était éprouvant, mais rien ne vaut le bonheur de voir Harry en meilleure santé et plus fort par la suite. Cela reste le plus grand privilège de ma vie, et je referais tout sans la moindre hésitation”, a confié le père de famille.

Le père et son fils se sont bien rétablis et Harry est désormais en meilleure santé.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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