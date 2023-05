Cet enfant de 5 ans est atteint d'une maladie rare et a désespérément besoin d'un don de moelle osseuse pour survivre

Le temps presse pour tenter de sauver Joris, 5 ans, atteint d’une maladie rare, l’aplasie médullaire. Ses parents, sapeurs-pompiers volontaires, ont lancé un appel pour un don de moelle osseuse.

Si vous avez entre 18 et 35 ans et que vous êtes en bonne santé, vous pourrez peut-être sauver la vie du petit Joris. Le garçon, originaire de Cours, dans le Rhône, attend de toute urgence un don de moelle osseuse.

La maladie de Joris, l’aplasie médullaire, ne permet pas à sa moelle osseuse de produire normalement des cellules sanguines.

Les parents de Joris ont tout d’abord testé la compatibilité de Joris avec sa sœur, sans succès. « On interroge le fichier national et international. Et il n'y a pas de donneur ! Joris a des gênes assez rares et il n'y a pas de donneur compatible à 100% », explique Charlotte, sa maman.

Une cagnotte en ligne et un don de moelle osseuse pour aider Joris et sa famille

Le petit garçon suit ainsi un lourd traitement depuis une quarantaine de jours afin de freiner la maladie. « Sans greffe et sans transfusion, aujourd'hui, Joris ne pourra pas vivre », résume sa maman au micro de France bleu.

Le quotidien de Joris et de ses parents n’est pas des plus faciles, comme le rappelle le média : « Le 'petit guerrier' est dans une chambre stérile et sous pression afin qu'aucun microbe ne puisse y rentrer. Ses parents doivent porter une blouse, des gants, une charlotte et un masque quand ils vont le voir ».

Pour aider les parents dans leur quotidien et leurs dépenses d'hébergement, une cagnotte en ligne a été ouverte.

Si vous le désirez, vous pouvez vous inscrire sur le site du don de moelle osseuse où toutes les indications sont données.