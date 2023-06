Des chercheurs britanniques ont découvert le fossile d'une nouvelle espèce de dinosaure

Avis aux fans de paléontologie : une nouvelle espèce de dinosaure a été découverte sur l’Île de Wight, en Angleterre.

Des paléontologues britanniques ont découvert une nouvelle espèce de dinosaure sur l’île de Wright, en Angleterre. Comme le précisent les chercheurs dans le Journal of Systematic Palaeontology, la créature a été baptisée Vectipelta barretti.

Crédit Photo : Natural History Museum

Selon les spécialistes, les restes du dinosaure seraient vieux d'une centaine de millions d’années (entre 145 à 66 millions d’années). L’animal aurait vécu sur terre pendant la période du Crétacé.

D'après les informations de la BBC News, le dinosaure appartient à la famille des ankylosaures, un groupe de dinosaures herbivores qui étaient reconnaissables grâce à leur épaisse carapace cuirassée. Mais ce n’est pas tout ! Ils étaient dotés de membres courts et puissants.

Une découverte importante

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette trouvaille inédite passionne les experts : «Durant près de 142 ans, tous les restes d'ankylosaures retrouvés sur l'île de Wight ont été attribués à Polacanthus foxii. Aujourd'hui, toutes ces découvertes doivent être réexaminées suite à la mise en évidence de cette nouvelle espèce», a expliqué le chercheur Stuart Pond.

Crédit Photo : Natural History Museum

Contrairement aux espèces déjà connues, le Vectipelta barretti avait un cou différent et une autre forme de colonne vertébrale. Cette espèce avait également plus de pointes sur le dos. Toujours selon les chercheurs, elle partage des caractéristiques communes avec certains ankylosaures chinois. À noter que ces spécimens se déplaçaient entre l’Asie et l’Europe.

Le Vectipelta barretti a été nommé ainsi pour rendre hommage au professeur Paul Barret, membre du personnel du Musée d'histoire naturelle de Londres : « Je suis flatté et absolument ravi d'avoir été reconnu de cette manière », a indiqué le professeur.

Avant d’ajouter : « Je suis sûr que toute ressemblance physique est purement accidentelle».