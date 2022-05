À 3h de Paris, un immense parc d'attractions sur les dinosaures va ouvrir en juin

À Coudekerque-Branche, près de Lille, un immense parc d’attractions sur les dinosaures va ouvrir en juin. L’occasion pour les petits et grands de s’immerger dans l’univers de Jurassic Park.

À 1h de Lille en voiture, à Coudekerque-Branche, un gigantesque parc d’attractions va ouvrir en juin. Celui-ci ne sera pas comme les autres, puisqu’il sera centré sur les dinosaures et l’univers des films Jurassic Park, réalisés par Steven Spielberg.

Crédit photo : DKC-Dunkerque au Coeur

Une quinzaine de dinosaures seront présents en taille réelle dans l’enceinte du parc et pourront être observés en pleine nature. Devant chaque dinosaure, un panneau explicatif donnera des renseignements sur l’animal, à l’image d’un zoo. Dans les mois à venir, 10 autres dinosaures rejoindront le parc.

« Unique dans le Nord, le Dino Parc Disc Golf vous transportera dans l’univers des films Jurassic Park. Vous pourrez observer des dinosaures à taille réelle à pied ou à bord d’une voiturette de golf électrique. Vous pourrez également participer à des fouilles archéologiques et réaliser des peintures rupestres. Et pour les plus sportifs, vous pourrez vous lancer dans le parcours de Disc Golf, qui consiste à lancer un frisbee dans un panier », a déclaré le parc.

Crédit photo : DKC-Dunkerque au Coeur

Un parc d’attractions sur les dinosaures

Accessible aux petits comme aux grands, ce nouveau parc d’attractions vous plongera dans l’univers des dinosaures, et aucun élément ne sera laissé au hasard.

Crédit photo : DKC-Dunkerque au Coeur

Des décors à couper le souffle, des dinosaures à taille réelle, une musique d’ambiance, des scénographies réalistes : tout est fait pour que vous plongiez entièrement dans l’univers de Jurassic Park.

« Vous plongerez dans le monde du Jurassique grâce à un décor des plus impressionnants avec une ambiance musicale frissonnante, a affirmé la mairie de Coudekerque-Branche. Vous découvrirez des dinosaures à taille réelle, comme le Brachiosaure de 18 mètres de haut, et rentrerez dans la peau de véritables archéologues ou aventuriers. Vous pourrez vivre l’aventure de deux façons : ludique ou sportive. »

Crédit photo : DKC-Dunkerque au Coeur

Pour accéder au Dino Parc, il faudra débourser 5 euros par personne et attendre le mois de juin, date à laquelle le parc ouvrira. Il existe d'autres parcs en France autour des dinosaures, comme le Paleopolis en région Auvergne-Rhône-Alpes qui propose des ateliers ludiques et pédagogiques pour découvrir les dinosaures, ou encore le Dino-zoo en Bourgogne, qui permet de voir des dinosaures grandeur nature, de profiter de manèges et des séances de cinéma 4D.