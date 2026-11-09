Un canon, des pièces de monnaie et des tasses en porcelaine : le galion San José, coulé en 1708 avec des milliards d'euros de trésor, livre ses premiers secrets

Direction la Colombie, où un navire coulé par la flotte anglaise il y a plus de 300 ans révèle enfin ses premiers vestiges.

Avis aux amateurs d’histoire et de trésors : des scientifiques ont mis au jour les premiers objets d’un galion espagnol ayant sombré au fond de la mer après avoir été attaqué par les Anglais.

Une découverte fascinante qui va permettre d’en savoir plus sur ce trésor englouti, dont la valeur est estimée à une somme vertigineuse, rapporte la chaîne américaine CNN. Ce naufrage n’est pas sans rappeler celui de ce navire du XVIIe siècle en mer Baltique.

Un galion espagnol coule en 1708 dans la mer des Caraïbes

Nous sommes le 8 juin 1708. Ce jour-là, le San José, un galion espagnol, est pris pour cible par la Marine royale britannique, qui ne lui laisse aucune chance, au large de la Colombie, alors qu’il transporte vers le roi d’Espagne un énorme butin.

À cette époque, la Couronne espagnole fait face à la guerre de Succession d’Espagne. Le navire ibérique disparaît sous les flots, en plein cœur de la mer des Caraïbes, après un affrontement de plusieurs heures avec la flotte britannique.

Crédit Photo : Colombia Ministry of Culture

Le bâtiment coule avec d’importantes quantités d’or, d’argent et d’émeraudes provenant des colonies espagnoles d’Amérique latine. Les pertes humaines sont aussi colossales : près de 600 personnes disparaissent.

Durant plus de trois siècles, les restes du San José reposent à environ 600 mètres de profondeur. Mais son repos est interrompu en 2015, 307 ans après son naufrage.

Son épave est retrouvée plus de 300 ans plus tard

En 2015, le gouvernement colombien annonce avoir découvert le galion et sa cargaison estimée à plusieurs milliards de dollars avec l’aide de scientifiques internationaux.

Problème : cette trouvaille historique donne lieu à une bataille juridique entre plusieurs pays.

La raison ? De son côté, la société américaine Sea Search-Armada (SSA) affirme avoir localisé l’épave dans les années 1980. Elle réclame alors environ 10 milliards de dollars à la Colombie, soit près de la moitié de la valeur estimée du trésor du San José.

Crédit Photo : Colombia Ministry of Culture

L’Espagne aussi réclame sa part du gâteau. Nos voisins espagnols estiment avoir des droits sur le pactole puisque le navire appartenait à leur marine. Ces revendications rappellent une autre affaire dans laquelle la justice a imposé la restitution à l’Espagne d’un trésor remonté d’une épave.

Pour la Colombie, les débris du navire font partie du patrimoine national. Dix ans après le début de ce litige, aucune décision définitive n’a été rendue dans cette affaire.

Mais en 2025, le San José a livré de nouveaux secrets…

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Les premiers objets d’un trésor estimé à des milliards de dollars remontent à la surface

Des scientifiques colombiens ont en effet récupéré les premiers objets de cette épave, surnommée le « Saint Graal des épaves », à l’aide de robots sous-marins.

Au total, les chercheurs ont remonté un canon en bronze, trois pièces de monnaie, deux tasses en porcelaine chinoise et deux autres fragments du même matériau. Une trouvaille importante.

Dans un communiqué, la ministre de la Culture avait qualifié cette récupération « d’événement historique » démontrant la capacité du pays à protéger son patrimoine culturel subaquatique.

Crédit Photo : Colombia Ministry of Culture

Selon le gouvernement colombien, cette opération s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche susceptible d’apporter des éléments sur le contexte économique, social et politique de l’Europe au début du XVIIIe siècle.

Pour Alhena Caicedo Fernández, directrice de l’Institut colombien d’anthropologie et d’histoire, cette extraction « offre aux citoyens la possibilité de se familiariser, grâce à des preuves matérielles, avec l’histoire du galion San José ».

Les objets remontés du galion font désormais l’objet d’un long processus de conservation au CIOH de Carthagène et au Musée national de Colombie. Ils permettront ainsi d’en savoir davantage sur l’histoire du San José. Une histoire passionnante qui évoque celle de ce voilier du 18e siècle, qui cachait un trésor intact.