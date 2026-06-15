« Une chance inouïe d'accéder au passé » : ce voilier du 18ème siècle révèle un trésor intact après 270 ans sous l'eau

En Europe du Nord, des chercheurs ont découvert l’épave d’un voilier du 18ème siècle, qui contenait une cargaison de porcelaine chinoise. Un véritable trésor.

Une grande découverte a récemment eu lieu en Europe du Nord, au large des côtes norvégiennes du Skagerrak. Espen Saastad a trouvé l’épave d’un voilier datant du 18ème siècle, et a alerté les autorités. Le bateau serait vieux de 270 ans et aurait été retrouvé à 600 mètres de profondeur.

Crédit photo : Norwegian Maritime Museum

Le voilier transportait une cargaison de porcelaine chinoise. Selon Science Norway, il s’agit d’une découverte historique puisque cette cargaison est extrêmement bien conservée.

“Cette découverte est non seulement extraordinaire, mais elle revêt également une valeur scientifique considérable et témoigne d’une avancée technologique majeure en archéologie sous-marine. Elle nous apporte un éclairage nouveau et précieux sur l’histoire maritime de la Norvège et de l’Europe du Nord, et sera d’une grande importance pour la recherche archéologique, sa diffusion et la gestion du patrimoine culturel”, a indiqué Ands Bjelland Eriksen, ministre norvégien du Climat et de l’Environnement.

“Une chance inouïe”

Cette découverte rappelle celle de ce navire vieux de 3 000 ans, qui avait été retrouvé avec sa cargaison au fond de la mer Méditerranée. En plus de la porcelaine, d’autres choses ont été découvertes dans le bateau comme des lustres, des gobelets, des textiles, des céréales ainsi que des caisses qui contenaient du thé, des herbes et des médicaments.

Crédit photo : Norwegian Maritime Museum

“Cette découverte marque le début d’une nouvelle ère pour l’archéologie norvégiene. Les épaves découvertes au large des côtes sont souvent endommagées ou déjà pillées. Notre découverte en pleine mer, à une telle profondeur, nous offre l’opportunité d’étudier une capsule temporeille remarquablement bien conservée. C’est une chance inouïe d’accéder au passé”, a indiqué Nina Refseth, directrice de la Fondation du Musée norvégien d’histoire culturelle.

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Une cargaison exposée

Désormais, les fouilles se poursuivent. Les archéologues travaillent actuellement à la conservation et la documentation des produits trouvés, afin d’en savoir plus sur l’histoire et l’origine du navire et de sa cargaison.

Celle-ci devrait être exposée au Musée maritime norvégien d’Oslo en juin, avant d’être envoyée pour des analyses complémentaires.