Une tempête solaire «cannibale» s'abat sur la France, les images impressionnantes du phénomène

Dans la nuit du 1er au 2 septembre, il était possible de voir des aurores boréales depuis la France. Une occasion que certains photographes n’ont pas manquée, pour notre plus grand plaisir.

Depuis quelques mois, nous n’avons plus besoin de partir au Pôle Nord pour voir des aurores boréales. En effet, l’activité du soleil est si intense qu’il est possible de voir le ciel se parer de belles couleurs depuis la France. Ce fut le cas le 1er janvier, lorsque des aurores boréales ont illuminé le ciel français.

Ce phénomène ne devrait pas s’arrêter de sitôt. En effet, il devrait être possible d’admirer des aurores boréales depuis la France tout au long de l’année, suite à un pic d’éruptions solaires. C’est notamment ce qu’il s’est passé dans la nuit du 1er au 2 septembre, où le ciel français s’est illuminé.

Des aurores boréales en France

Ce jour-là, une tempête solaire a frappé la Terre. Comme l’explique le site web Space.com, il s’agissait d’une éjection “cannibale” : deux éjections solaires se sont produites mais la deuxième, plus grosse, a rattrapé la première et l'a avalée, la faisant disparaître. Ce phénomène a créé une perturbation dans le vent solaire encore plus puissante qu’à la normale, ce qui a fait apparaître des aurores boréales.

Crédit photo : @AlexisLinant63 / X

Ces dernières étaient visibles dans plusieurs pays du monde comme au Canada, dans le nord des États-Unis ainsi qu’en France. De ce fait, les passionnés d’astronomie ont pu profiter du spectacle. Selon L’Indépendant, des photographes se sont préparés en pleine nuit pour immortaliser ce phénomène. Les aurores boréales ont été particulièrement visibles dans certains départements de France, comme dans le Puy-de-Dôme.

Crédit photo : @AiRicK63 / X

Comment voir des aurores boréales ?

Selon des rappels donnés par l’Agence spatiale canadienne, voici quelques conseils à suivre pour voir des aurores boréales. Consultez régulièrement les sites spécialisés pour recevoir des alertes quand les aurores boréales sont visibles. Choisissez un endroit sombre, loin de la pollution lumineuse et veillez à ce que les conditions soient optimales : le ciel ne doit pas être chargé de nuages, de précipitations et la Lune ne doit pas être pleine.

Enfin, pensez à regarder tout autour de vous et pas seulement vers le Nord et n’oubliez pas votre appareil photo !