La prédiction terrifiante de Baba Vanga s'apprête à devenir réalité alors qu'une « tempête cannibale » va bientôt frapper la Terre

Par |

Baba Vanga

Une puissante tempête solaire vient de frapper la Terre. Un phénomène qu’avait prédit la voyante aveugle Baba Vanga.

On ne le présente plus : Baba Vanga est depuis longtemps réputée pour ses prédictions inquiétantes.

Avant sa mort, en 1996, elle a laissé une liste d’évènements majeurs pour les 3056 années à venir.

La mystique bulgare, devenue aveugle à l’âge de douze ans, est probablement la voyante la plus connue au monde, avec le médecin et astrologue français Nostradamus.

NostradamusCrédit Photo : Shutterstock

Vous l’ignorez peut-être, mais ils ont tous les deux fait la même prédiction inquiétante pour 2025.

De son côté, grand-mère Vanga a aussi prédit que les extraterrestres nous rendraient visite durant un événement sportif. Ce n’est pas tout.

Alors que la fin de l’année approche à grands pas, l’une des ses prophéties les plus effrayantes est en train de se réaliser.

Une tempête cannibale a frappé la Terre

Quand elle était encore en vie, la célèbre chiromancienne avait annoncé qu’une tempête solaire dévastatrice allait frapper la terre en 2023.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Baba Vanga avait vu juste à deux ans près. Récemment, des scientifiques ont indiqué que la Terre était sur le point d’être d’être frappée par « une tempête cannibale », la plus grande tempête solaire produite dans l’espace depuis plus de 20 ans.

Tempête solaireCrédit Photo : iStock

Ce phénomène se manifeste lorsqu’une éjection solaire plus rapide rattrape et absorbe une autre plus lente. Comme le rapporte LADbible, les spécialistes ont déjà pu observer les conséquences de certaines activités spatiales sur la planète bleue ces derniers jours.

Un phénomène qui provoque des aurores boréales

En début de semaine, la société américaine Blue Originin et la NASA ont décidé de reporter le décollage d’une fusée, en raison «d’une activité solaire extrêmement élevée et de ses effets potentiels sur les engins ESCAPADE», a indiqué la société sur le réseau social X.

En parallèle, des aurores boréales ont été enregistrées dans plusieurs pays dans la nuit de mardi à mercredi. Ce phénomène est du à la tempête solaire, qui s’est finalement produite mercredi matin.

Aurores boréales Crédit Photo : iStock

Selon le British Geological Survey, organisme britannique dédié aux sciences de la Terre, affirme que cet événement a perturbé les communications, le positionnement par satellite et GPS, et pourrait même causer des coupures de courant.

Source : LADbible
Aurore boréale

