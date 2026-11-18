Il y a près de 30 ans, en Indonésie, des pêcheurs ont découvert l’épave d’un navire marchand datant du IXe siècle, qui renfermait un trésor exceptionnel.

Un magot qui fait débat !

Cette histoire remonte à 1998. Que s’est-il passé ? Des pêcheurs indonésiens exploraient les fonds marins au large de l'île de Belitung, en mer de Java, à la recherche de concombres de mer, lorsqu’ils ont fait une incroyable trouvaille. Cette trouvaille fortuite rappelle celle d’un plongeur qui a découvert des milliers de pièces romaines au large de la Sardaigne.

Ils ignoraient à ce moment-là qu’ils venaient de faire la plus importante découverte archéologique sous-marine jamais réalisée en Asie du Sud-Est, explique National Geographic.

La découverte de cette épave rappelle celle survenue au fond de la baie de Salcombe, dans le Devon, au sud de l’Angleterre.

Des pêcheurs tombent sur un trésor XXL en Indonésie

Les plongeurs ont retrouvé à plus de 15 mètres de profondeur une épave. Il s’agissait en réalité d’un boutre arabe du IXe siècle.

Ce navire marchand était alors rempli de plus de 70 000 objets artisanaux en or, en argent et en céramique datant de la dynastie Tang.

Connu sous le nom de l’épave de Belitung, ce bateau et sa cargaison constituaient une véritable capsule temporelle, révélant que la Chine des Tang, comme la Chine actuelle, produisait en masse des marchandises et les exportait par voie maritime.

Crédit Photo : Tony Law

La collection était pour le moins impressionnante. Elle comptait des milliers de bols en céramique, des encriers, des pots à épices, des aiguières, mais aussi des bijoux et des objets en or et en argent, dont un grand gobelet en or et une flasque en argent. Certains artefacts étaient ornés de motifs représentant des fleurs et des animaux.

Près de 60 000 objets remontés à la surface

Pour l’heure, les scientifiques ignorent si le navire a coulé à cause d’une tempête ou pour d’autres raisons. Selon la plupart des spécialistes, sa marchandise était destinée au Moyen-Orient, peut-être à Bassora, dans l’Irak actuel. Il s'agit du plus ancien navire marchand arabe découvert à ce jour en Asie du Sud-Est.

Le hic ? La découverte de l’épave a donné lieu à un problème de taille. Le site a été menacé par des pillages.

Face à cette situation, les autorités indonésiennes ont fait appel à une société allemande spécialisée dans le sauvetage maritime. Et pour cause : le gouvernement ne disposait pas des moyens nécessaires pour mener les opérations.

Crédit Photo : Tony Law

Au total, deux campagnes ont été nécessaires pour récupérer le trésor, entre 1998 et 1999. Résultat : près de 60 000 objets ont été remontés à la surface.

Cette incroyable cargaison peut faire penser aux objets retrouvés dans un galion espagnol ayant sombré au fond de la mer en Colombie.

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Une vente qui ne passe pas

Après plusieurs années de restauration, une grande partie de la collection a été vendue à Singapour. Pour ce faire, le pays s’est tourné vers Sentosa Leisure Group, une entreprise liée au gouvernement singapourien. Celle-ci a ainsi déboursé 32 millions de dollars (environ 25,7 millions d’euros) pour acquérir 53 227 objets, en 2005.

Par la suite, les pièces ont été baptisées « Collection de l’épave Tang », mettant en avant leur origine chinoise et effaçant au passage tout lien avec l’Indonésie.

Crédit Photo : Tony Law

Les artefacts restants ont quant à eux été saisis par les autorités indonésiennes après un différend sur leur propriété avec l’entreprise chargée de leur récupération.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette vente a suscité une vague d’indignation. La raison ? Des archéologues n’ont pas hésité à critiquer cette transaction, car celle-ci serait contraire aux principes de la Convention de l’UNESCO de 2001.

Cette charte interdit en effet l’exploitation commerciale du patrimoine culturel subaquatique. Cette collection controversée appartient aujourd’hui au Musée des civilisations asiatiques, situé à Singapour.