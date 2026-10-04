Des scientifiques découvrent une nouvelle espèce de dinosaure grâce à un fossile remarquablement complet avec ses plumes sont encore préservées

Un fossile de dinosaure à plumes découvert en Chine

Le dinosaure de 59 centimètres vivait il y a plus de 100 millions d'années, et son squelette complet et ses plumes préservées offrent de nouveaux indices sur la façon dont le vol a évolué.

Un nouveau dinosaure à plumes qui vivait il y a plus de 100 millions d'années a été découvert en Chine. Norellraptor barsboldi est une espèce nouvellement identifiée de microraptor, un groupe de petits dinosaures prédateurs ressemblant à des oiseaux étroitement apparentés aux oiseaux, selon une étude publiée dans Nature Communications.

Des plumes encore présentes

L'espèce a été identifiée à partir d'un fossile exceptionnellement bien conservé trouvé dans la formation de Jiufotang du Crétacé inférieur au Liaoning, dans le nord-est de la Chine. Son squelette complet mesure environ 59 centimètres de long et préserve des parties des plumes de l'animal.

Crédit photo : Nature Communications

Les chercheurs ont trouvé un plumage préservé près de parties du membre antérieur, du membre postérieur et de la queue du dinosaure. Les preuves de la patte antérieure suggèrent que l’espèce avait des plumes de vol asymétriques, bien que les chercheurs aient noté que la préservation du plumage limite ce qu'ils peuvent déterminer sur la taille et la forme d'origine des plumes.

Le dinosaure avait également au moins 3 ans lorsqu'il est mort, selon l'analyse de ses os par les chercheurs. Les microraptors sont connus pour leur combinaison inhabituelle de caractéristiques ressemblant à des dinosaures et à des oiseaux. Certaines espèces avaient de longues plumes sur leurs membres antérieurs et postérieurs, ce qui leur donnait quatre surfaces en forme d'ailes.

Des indices sur l’évolution du vol ?

Le nouveau fossile pourrait maintenant aider les scientifiques à mieux comprendre comment ces caractéristiques liées au vol ont évolué. Les chercheurs ont comparé les changements anatomiques au cours de l'évolution des microraptors avec ceux trouvés dans la lignée qui a conduit aux oiseaux. Ils ont constaté qu'environ 30% des changements identifiés chez les microraptors évoluaient également chez les oiseaux.

Cependant, ces caractéristiques sont apparues dans un ordre différent dans les deux groupes. Les résultats remettent en question l'idée que les microraptors et les oiseaux ont hérité du même appareil de vol d'un ancêtre commun ou que les caractéristiques se sont développées à travers le même processus évolutif, ont déclaré les chercheurs.

Crédit photo : Nature Communications

Au lieu de cela, l'étude suggère que des caractéristiques similaires liées au vol peuvent avoir évolué indépendamment car les deux groupes ont été confrontés à des pressions évolutives différentes.

La suite après cette vidéo

Un hommage à deux scientifiques

Le nom du dinosaure honore deux paléontologues éminents. Le genre Norellraptor honore Mark Norell, paléontologue de longue date du Muséum américain d'Histoire naturelle connu pour ses recherches sur les dinosaures à plumes, tandis que barsboldi honore le paléontologue mongol Rinchen Barsbold.

Les chercheurs ont déclaré que des fossiles supplémentaires et des études sur la croissance osseuse seront nécessaires pour déterminer si le modèle évolutif identifié chez N. barsboldi se produisait plus largement chez d'autres dinosaures ressemblant à des oiseaux.

La découverte, ont-ils conclu, soutient l'idée que les traits liés au vol ne se sont pas nécessairement développés par une voie évolutive partagée chez les microraptors et les oiseaux.