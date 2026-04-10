Daté de 300 millions d'années, le plus vieux fossile de poulpe du monde appartient en fait à une autre espèce incroyable

Dans une étude scientifique, des chercheurs ont présenté leur réévaluation complète d’un fossile nommé Pohlsepia mazonensis, découvert en 2000. Présenté depuis lors comme le plus vieux fossile de poulpe de l’histoire, il semblerait que les scientifiques avaient fait fausse route.

Depuis quand les octopodes peuplent la Terre ? Une question remise sur la table après une nouvelle étude, parue dans la revue Proceedings of the Royal Society, sur le fossile nommé Pohlsepia mazonensis. Découvert en 2000 par un certain James Pohl, le fossile était considéré comme le plus ancien fossile de poulpe au monde, dont l’âge remonte à 328 millions d’années.

Il fut découvert sur le site de Mazon Creek, juste au sud de Chicago (Illinois, États-Unis). Il s’agit d’un delta qui était il y a bien longtemps un océan intérieur, à l’ère du Carbonifère, celle où les gisements de charbon naturel se sont formés.

Crédit photo : Andre Young Art

Depuis 2000, la science doutait de cette empreinte parce que la plus ancienne pieuvre connue à ce jour remonte à environ 155 millions d’années, soit moitié moins que l’âge de Pohlsepia mazonensis.

Une équipe de chercheurs de l’université de Reading, en Angleterre, a voulu réétudier l’ancestrale empreinte, conservée au Field Museum of Natural History de Chicago. Ils ont d’abord utilisé un microscope électronique à balayage, puis procédé à des analyses géochimiques, en vain.

Un fossile d'une autre espèce

L’idée est alors venue de « scanner » le fossile à l’aide d’un rayonnement synchrotron, une technique décrite comme utilisant des faisceaux lumineux plus brillants que le soleil.

Cette technique « génère les rayons X les plus puissants au monde », assure Thomas Clements, maître de conférences en zoologie des invertébrés à Reading et auteur principal de l’étude, auprès de CNN.

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Crédit photo : Proceedings of the Royal Society

Le chercheur est ravi de dépoussiérer la paléontologie en démontrant l’intérêt d’utiliser des technologies récentes.

Les rayons ont révélé « une radula », un ruban de dents généralement placé sur le palais. Au moins 11 dents par rangée, alors que les poulpes n’en possèdent que sept ou neuf.

« Le nombre et la morphologie des dents radulaires indiquent que Pohlsepia n’est pas un octobrachien primitif, mais plutôt un nautiloïde décomposé. Ces minuscules dents que nous avons trouvées nous ont permis d’identifier qu’il ne s’agissait pas d’une pieuvre, mais en réalité d’un nautiloïde très décomposé, un parent des nautiles modernes ».

Mais qu’est-ce donc un nautiloïde ?

Crédit photo : Wikipédia

Il s’agit d’une sous-classe de mollusques céphalopodes à coquille univalve. Le nautile s’est décomposé pendant des semaines avant d’être enterré dans les grès de Mazon Creek, ce qui a donné à son fossile une apparence semblable à celle d’une pieuvre.