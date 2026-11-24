En Roumanie, une villageoise a ramassé une mystérieuse pierre rouge avant de l’utiliser comme cale-porte. Elle ignorait que cette roche datait de plusieurs dizaines de millions d’années.

Un véritable trésor entre les mains sans le savoir !

C’est ce qui est arrivé à cette dame roumaine qui a trouvé une pierre rouge dans la nature. Utilisé comme cale-porte, ce curieux objet était loin d’être anodin. Une histoire qui rappelle celle de ce villageois qui a découvert une pierre étrange dans son jardin.

Elle trouve une pierre rouge et l’utilise comme cale-porte

La principale concernée avait ramassé cette imposante pierre de 3,5 kilos dans le lit d’un ruisseau près de Colti, un village niché dans les monts Buzău, dans les Carpates.

En dépit de son aspect un peu étrange pour une simple pierre, la villageoise n’a jamais soupçonné qu’il s’agissait d’une pépite de grande valeur. De retour chez elle, la femme s’en est servie pour maintenir ouverte la porte de sa chambre pendant des années.

Après son décès en 1991, une parente de la défunte a hérité de la maison. En découvrant le caillou, elle s’est dit qu’il avait peut-être de la valeur. Elle a donc décidé de le vendre à l’État roumain. Le moins que l’on puisse dire, c’est que son intuition ne l’a pas trompée.

De son côté, cet Américain a carrément utilisé une météorite comme cale-porte pendant 30 ans.

Un bloc d’ambre qui vaudrait plus d’un million de dollars

Après la vente, la roche a été confiée au Musée historique de la ville de Cracovie afin d’être examinée par ses experts en pierres semi-précieuses.

Les experts polonais ont confirmé que ce « cale-porte » était en réalité un bloc d’ambre dont l’âge est estimé entre 38,5 et 70 millions d’années.

Crédit Photo : Museum of Buzău

Le plus fou ? Par le passé, des cambrioleurs avaient pénétré dans la maison de la villageoise et étaient passés juste à côté de cette incroyable résine végétale fossilisée. Ils avaient cependant dérobé des bijoux en or.

Aujourd’hui, les voleurs doivent s’en mordre les doigts. Et pour cause : ce bloc figure parmi les plus grosses pépites d'ambre intactes jamais découvertes et est estimé à environ un million d’euros.

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Une trouvaille très importante

Classé comme trésor national, ce vestige très ancien est exposé au musée départemental de Buzău.

« Sa découverte revêt une grande importance tant sur le plan scientifique que muséographique », a indiqué le directeur de l’établissement.

Selon El País, la Roumanie compte parmi les pays qui possèdent les plus importants gisements d’ambre. La région de Buzău est l’un des endroits où cette pierre semi-précieuse, aussi appelée « rumanite », est présente en grande quantité.

Le département abrite par ailleurs une réserve naturelle où ont été découvertes diverses pépites d’ambre, remarquables tant par leur qualité que par la variété de leurs teintes, soulignent nos confrères espagnols.

Certaines d’entre elles renferment une riche collection de fossiles d’insectes, de crustacés, de reptiles, de plumes d’oiseaux et de poils d’animaux. L’ambre a aussi préservé un minuscule crabe fossilisé découvert en Birmanie.