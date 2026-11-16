Direction la République tchèque, où un villageois a fait une découverte insolite dans son jardin.

Imaginez tomber sur une trouvaille datant de l’âge du bronze sur votre terrain ! C’est ce qui est arrivé à un habitant de République tchèque. Des travaux dans un jardin ont aussi permis à un autre propriétaire de découvrir de l’or enfoui en faisant creuser une piscine.

Sans le savoir, ce dernier possédait un objet rarissime, témoignant du savoir-faire des artisans qui ont vécu sur Terre il y a plus de 3 000 ans.

Un villageois fait une découverte surprenante en République tchèque

Cette découverte remonte à 2007, dans le village de Morkůvky, en Moravie du Sud, rapporte le magazine Futura Sciences. Que s’est-il passé ?

J. Tomanec, un villageois, était en train de réaliser des travaux dans son jardin lorsqu’il a remarqué une pierre rectangulaire qui dépassait du sol. Celle-ci avait été intégrée aux fondations d’une ancienne grange située sur sa propriété.

Cette histoire n’est pas sans rappeler ce fermier qui a utilisé une météorite comme cale-porte pendant 30 ans.

À l’époque, le propriétaire des lieux a tout de suite remarqué que cette dalle était spéciale, en raison de sa forme régulière, de ses contours nets et précis, ainsi que de son creux au milieu.

Intrigué, il a décidé de la conserver sans se douter qu’il avait entre les mains un vestige vieux de plusieurs millénaires.

Crédit Photo : Marek Hensl, ČRo

La dalle est en réalité un moule destiné à fabriquer des pointes de lance

Ce n’est que douze ans plus tard, en 2019, que J. Tomanec a décidé de confier cette pierre à des spécialistes. Il s’est tourné vers le Musée régional de Moravie pour percer son mystère.

Le bloc a été remis à l’archéologue Milan Salaš. En analysant l’objet, il a fait une découverte de taille. La dalle était en réalité un moule datant de l’âge du bronze. Il était utilisé pour fabriquer des pointes de lance en bronze.

Dans le détail, la cavité creusée dans le moule correspondait à la forme d’une pointe de lance. Pour fabriquer ces armes, les artisans de cette époque y versaient du métal en fusion, puis le laissaient refroidir.

Cette technique était pratique puisque l’outil pouvait être réutilisé pour fabriquer plusieurs pointes de lance. Cette découverte est donc importante. Elle permet en effet de mieux comprendre comment les artisans travaillaient le métal durant cette période.

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La dalle serait originaire de Hongrie

Récemment, l’Université tchèque Masaryk de Brno a révélé de nouvelles informations très intéressantes sur cet objet. Antonín Přichystal, l’un des chercheurs de l’établissement, a analysé la roche pour déterminer son origine.

Contre toute attente, cette pierre est constituée de tuf volcanique, un matériau qui proviendrait des versants sud-est du massif du Bükk, dans le Nord de la Hongrie.

Cet objet aurait alors été ramassé avant d’entreprendre un voyage de plusieurs centaines de kilomètres jusqu’en République tchèque, soulignent nos confrères. Cette nouvelle analyse met en lumière les échanges qui existaient entre les populations d’Europe centrale.

De son côté, un plongeur a découvert des milliers de pièces en bronze au large de la Sardaigne.