Des archéologues ont découvert un véritable trésor en Hongrie, sur un chantier de construction : un trésor de pièces d’argent celtiques vieux de 2 200 ans.

Quand on fait des travaux ou un chantier, il arrive qu’on trouve de véritables trésors. C’est notamment ce qu’il est arrivé à ces ouvriers qui ont découvert des pièces, pépites et lingots d’or alors qu’ils rénovaient un bâtiment.

En Hongrie, une découverte similaire a eu lieu sur un chantier de construction destiné à bâtir un poste électrique.

Un trésor sur un chantier

Autrefois, une ferme se trouvait à cet endroit, avant d’être remplacée par une villa. Ces dernières années, des travaux de labourage ont été effectués sur le terrain, et plusieurs pièces de monnaie individuelles ont été découvertes.

Crédit photo : E.ON Hungária Csoport

Lors des dernières fouilles, d’autres pièces ont été trouvées. Pour cette raison, les archéologues ont décidé d’explorer la zone avec des détecteurs de métaux. C’est ainsi qu’ils sont tombés sur un véritable trésor.

Des pièces celtiques rares

Les archéologues ont trouvé un stock de pièces de monnaie celtiques, en argent, emballé dans un petit récipient en céramique à 40 centimètres sous terre. Plus de 200 pièces de monnaie se trouvaient dans ce récipient. Le trésor, qui pèse environ 2 kilos, serait vieux de plus de 2 000 ans. Il est similaire à ce trésor architectural découvert sur un chantier.

Les pièces sont inspirées des tétradrachmes grecs, un type très ancien de grande pièce d’argent qui est apparu à la fin du VIe siècle avant J.-C. Sur chaque pièce, on retrouve une tête stylisée qui représente probablement le dieu grec Apollon sur une face, et un cavalier casqué et son cheval sur l’autre. Cette découverte de monnaies antiques rappelle aussi celle de pièces romaines en Sardaigne, retrouvées sous la mer.

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Un trésor inestimable

Sur le marché actuel de l’argent, la valeur du métal contenu dans ces pièces dépasserait les 2 000 dollars. Mais en réalité, ce trésor est inestimable compte tenu de sa rareté et de sa valeur historique. Il s’agit en effet du trésor de pièces d’argent celtiques le plus important découvert en Hongrie depuis plus de 50 ans. La dernière découverte similaire remonte à la fin des années 1960.

Crédit photo : E.ON Hungária Csoport

Selon Live Science, d’autres objets historiques ont été trouvés au même endroit, comme des artefacts dont un ciseau en pierre polie vieux de près de 7 000 ans, utilisé pour le travail du bois, et une perle de verre, un bijou datant du VIe ou VIIe siècle avant J.-C.

Tous ces objets trouvés seront exposés dans un musée en Hongrie.