2 espèces de dauphin inconnues et vieilles de 20 millions d'années découvertes en Suisse

Voici une découverte scientifique exceptionnelle : en Suisse, des paléontologues ont identifié des espèces de dauphin jusque-là inconnues.

Crédit : Jaime Chirinos

À voir aussi

En effet, il y a 20 millions d’années, une partie de la Suisse, connue sous le nom de « Molasse marine supérieure », était recouverte d'un océan grouillant de poissons préhistoriques, de requins, de dauphins, de moules et d'oursins. Parmi eux se trouvaient notamment deux espèces de dauphins que les scientifiques ont récemment pu identifier. Des paléontologues de l'Université de Zurich ont étudié plus de 300 fossiles de baleines et de dauphins datant de cette période.

Au milieu de vertèbres et de dents diverses, les chercheurs ont trouvé des os de l'oreille interne, qui sont extrêmement rares mais permettent de classer les espèces. Les créatures éteintes sont apparentées au cachalot et aux dauphins océaniques d'aujourd'hui. Grâce à la tomographie micro-informatique, l'équipe a pu reconstruire des organes plus mous, remodeler les oreilles des dauphins et même analyser leur capacité auditive. « Nous avons réussi à identifier deux familles de dauphins jusqu'alors inconnues en Suisse » a déclaré le paléontologue Gabriel Aguirre dans un communiqué.

Crédit : Aldo Benites

Une découverte historique

L’étude, publiée dans la prestigieuse revue spécialisée PeerJ, marque une date importante dans l’histoire de notre compréhension du monde préhistorique et des animaux qui ont vécu pendant cette période. Elle a été rendue possible par le travail et le savoir-faire remarquable de l’équipe de scientifiques de l’Université de Zurich, mais également en raison des forts courants qui ont entraîné les squelettes des animaux sur le fond de l'océan, dispersant ainsi leurs ossements.

Fascinant, n’est-ce pas ?