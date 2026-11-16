Il annonce avoir trouvé 3 milliards de dollars de platine dans un cargo coulé par un sous-marin allemand et lève des millions : des années plus tard, les enquêteurs découvrent la vérité

En 2008, un chasseur de trésors a annoncé avoir trouvé 3 milliards de dollars de platine dans un vieux cargo. Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu.

Greg Brooks est un chasseur de trésors et cogérant de Sub Sea Research. Au départ, il était constructeur de piscine, et dans les années 1980, Greg Brooks faisait de la plongée à Haïti quand il a trouvé un lingot d’argent de 32 kilos dans l’eau.

Cette trouvaille lui a donné l’idée de faire de cette activité son métier, pour trouver des trésors perdus dans des épaves.

“Je n’aurais jamais imaginé que cela puisse être une carrière. J’étais comme tout le monde. On rêve tous de se promener sur la plage et de trouver un coffre au trésor ou quelque chose comme ça, mais c’est à peu près tout”, a-t-il confié.

Un trésor dans un cargo

Pendant les sept années qui ont suivi cette découverte, Greg Brooks a cherché des trésors dans les eaux à Haïti, jusqu’à ce que le gouvernement l’empêche de faire des fouilles importantes. De retour aux États-Unis, il a fondé sa société Sub Sea Research pour devenir officiellement chercheur de trésors.

Par la suite, Greg Brooks a fait de nombreuses recherches. Avec une équipe composée de 15 personnes, il a étudié de multiples archives militaires pour trouver des épaves de navire, ainsi que des registres bancaires et d’anciens articles de journaux. En 2006, Greg Brooks a appris l’existence du cargo Port Nicholson, qui a coulé en 1942.

3 milliards de dollars de platine

Selon NBC News, ce cargo britannique est une épave de la Seconde Guerre mondiale située au large de Cape Cod, à une cinquantaine de kilomètres de Provincetown, dans le Massachusetts. Ce navire a été coulé par un sous-marin allemand et selon les dires de Greg Brooks, il transportait une cargaison de 71 tonnes de platine, d’une valeur estimée à l’époque à 3 milliards de dollars. Un navire similaire à cet autre cargo qui transportait 61 tonnes de lingots d'argent.

Les lingots de platine seraient éparpillés autour de l’épave, selon des recherches effectuées par Greg Brooks avec un sous-marin télécommandé.

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Greg Brooks a tout inventé

Face à cette découverte, de nombreux investisseurs ont financé les plans de Greg Brooks pour lui permettre de remonter ce trésor à la surface. Au total, il a reçu entre 5 et 8 millions de dollars pour son projet.

Cependant, les années ont passé et aucun lingot de platine n’a été remonté à la surface, contrairement à ces plongeurs qui ont trouvé une cargaison estimée à 400 millions de dollars. Une enquête a été menée pour vérifier les propos de Greg Brooks et les enquêteurs ont découvert qu’il avait tout inventé pour récupérer l’argent des investisseurs. Le chercheur principal qu’il avait engagé a notamment falsifié les documents d’archives censés prouver la présence de platine à bord du cargo.

En avril 2015, la société Sea Hunters de Greg Brooks a perdu ses droits de récupération sur l’épave du Port Nicholson. Il avait mis en vente son navire dès 2013 au prix de 2,95 millions de dollars, mais ce dernier n’est parti qu’à 100 000 dollars aux enchères en 2017. Les investisseurs qui avaient financé son projet ont porté plainte et une enquête pour fraude a été ouverte. Aujourd’hui, Greg Brooks est ruiné et ne peut plus exercer son activité. Dans une autre affaire de trésor sous-marin, Odyssey a dû restituer à l’Espagne les monnaies remontées d’une frégate.