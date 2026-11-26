Aux États-Unis, un chasseur de trésors sous-marins a passé plus de 10 ans derrière les barreaux. La raison ? Il a refusé de révéler l’emplacement d’un magot retrouvé dans une épave.

Une peine de prison pour le moins insolite.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Tommy Thompson a été libéré de prison en mars 2026.

Ce chasseur de trésors sous-marins âgé de 73 ans avait été emprisonné environ dix ans plus tôt après avoir refusé de révéler l’emplacement de pièces frappées avec de l’or provenant d’une épave historique.

Sur une autre échelle, cet ouvrier a gardé 22 pièces d'or retrouvées dans son jardin alors qu'il n'avait pas le droit.

Un explorateur sous-marin retrouve un trésor exceptionnel d’or

Cette histoire digne d’une série remonte à 1988. À l’époque, Tommy Thompson a retrouvé les restes du SS Central America, un navire qui a sombré dans l’océan Atlantique le 12 septembre 1857, au large des côtes de la Caroline du Sud.

Le bateau a coulé au fond de l’eau avec une importante cargaison d’or. Pour récupérer ce trésor, l’explorateur a utilisé un robot sous-marin. Financée par des investisseurs, cette expédition était alors considérée comme une prouesse technique. Les fonds marins ont aussi livré des milliers de pièces romaines au large de la Sardaigne.

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Tommy Thompson et son équipe ont remonté des 500 lingots et des milliers de pièces d’or. Au début des années 2000, sa société a vendu une partie du trésor pour environ 50 millions de dollars (environ 45,6 millions d’euros).

Jusqu’ici, rien d’anormal, sauf que les investisseurs à l’origine du projet ont affirmé n’avoir jamais touché leur part des recettes de la vente.

Ils ont alors accusé Tommy Thompson d’avoir détourné une partie du butin, notamment 500 pièces d’or estimées à environ 2,5 millions de dollars (environ 2,28 millions d’euros), dont l’emplacement reste inconnu.

Il est poursuivi en justice car 500 pièces d’or manquent à l’appel

Face à cette situation, les investisseurs ont attaqué Tommy Thompson en justice. Dans les grandes lignes, l’océanographe était poursuivi au civil pour ne pas avoir reversé les sommes réclamées.

Les plaignants lui reprochaient de ne pas leur avoir versé leur part du trésor, dont la valeur était estimée à 400 millions de dollars (environ 365 millions d’euros).

En 2012, le suspect a reçu l’ordre de comparaître devant un tribunal pour rendre compte des pièces manquantes. Mais le principal concerné s’est enfui avec son associée.

Selon Fox News, il a été retrouvé trois ans plus tard en Floride, où il vivait en fugitif sous une fausse identité.

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Bien que Tommy Thompson ait été arrêté en 2015, il a refusé de révéler l’emplacement exact des 500 pièces disparues. La raison ? Il affirmait avoir perdu la mémoire.

Le mis en cause a écopé de vingt-quatre mois de prison pour ne pas s’être présenté à l’audience, mais a également été placé en détention pour outrage au tribunal.

Il devait alors payer une amende de 1 000 dollars (environ 915 euros) par jour et devait rester derrière les barreaux jusqu’à ce qu’il coopère avec la justice.

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Libéré après plus de 10 ans de prison

Depuis 2015, le détenu a conservé sa version des faits. Il a toujours soutenu que les pièces se trouvaient dans un fonds fiduciaire au Belize et qu’il ne disposait ni des documents nécessaires ni des souvenirs lui permettant de les retrouver.

Selon nos confrères, il est resté emprisonné bien au-delà des 18 mois prévus par la loi fédérale pour certains cas de détention pour outrage au tribunal. En 2019, une cour d’appel fédérale a même rejeté son recours.



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Tommy Thompson a quitté sa cellule au bout de plus de dix ans d’incarcération, environ un an après qu’un juge a estimé que sa détention pour outrage civil avait perdu son « effet coercitif ».

Si l’explorateur est désormais libre, il est contraint de payer les 3,3 millions de dollars (environ 3 015 243 euros) d’amendes accumulées. Il est par ailleurs toujours poursuivi par les investisseurs, qui estiment avoir été escroqués.

Selon Dwight Manley, un marchand de pièces de monnaie californien, Tommy Thompson a payé un lourd tribut pour ce qu’il considère comme un simple différend commercial.

Alors, menteur hors pair ou véritable perte de mémoire ?