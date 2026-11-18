Il y a plus de 60 ans, un trésor en or a été découvert en Espagne. Certaines pièces sont constituées d’un métal provenant de l’espace.

Une découverte pour le moins surprenante !

Le 1er décembre 1963, des archéologues ont mené des fouilles dans une gravière de la Rambla del Panadero, près de Villena, dans la province d’Alicante, en Espagne.

Sur place, ils ont mis au jour un important trésor vieux de près de 3 000 ans et appartenant à l’âge du bronze final, rapporte le magazine scientifique Futura.

Cet ensemble d’objets précieux comprenait onze bols, trois bouteilles et des dizaines de bracelets en or. Contre toute attente, deux objets se distinguaient du reste. Autre découverte d’un ensemble ancien, un trésor romain en Sardaigne a été repéré sous l’eau par un plongeur.

Cette trouvaille rappelle ces 23 pièces d'un trésor datant de l'âge du fer, retrouvées en Angleterre.

Un trésor composé en grande partie d’or

Le butin renfermait également un anneau courbé et une petite demi-sphère creuse fabriqués dans un métal sombre et fortement rouillé. L’origine de ces deux objets est restée inconnue pendant des décennies.

Le « trésor de Villena » est conservé au musée archéologique de Villena. Selon les experts, cette collection reste l’un des plus importants ensembles de pièces préhistoriques en or de toute l’Europe.

Crédit Photo : Musée de Villena

Les registres officiels du musée recensent 66 objets distincts au sein de l’ensemble, tandis que d’autres sources de catalogage en répertorient 59. L’or en feuille représente la majeure partie des objets.

Au total, ces artefacts pèsent près de 10 kilos, dont environ neuf kilos d’or, le reste étant constitué d’argent, d’ambre et de fer.

Deux objets en fer sombre intriguent les archéologues

Si les récipients en or dominent la collection, les deux objets en métal sombre ont continué à intriguer les archéologues.

Ces vestiges sont composés d’un métal décrit comme « lourd et semblable au plomb ». Ils étaient dissimulés sous une couche d’oxyde fissurée.

Crédit Photo : Musée de Villena

Les chercheurs estiment que ces pièces ont été fabriquées entre 1 400 et 1 200 avant notre ère, ce qui les situe dans l’âge du bronze final.

L’une prend la forme d’un bracelet, tandis que la demi-sphère creuse, qui aurait été recouverte d’une fine feuille d’or, servait probablement d’embout à la poignée d’une épée ou d’un sceptre cérémoniel.

Des analyses chimiques ont été réalisées pour percer le secret de leur composition. Six décennies après la découverte du trésor de Villena, Salvador Rovira-Llorens, conservateur de musée à la retraite, a réuni une équipe afin d’identifier ce métal mystérieux.

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Des analyses chimiques révèlent une origine spatiale

En collaboration avec les chercheurs Ignacio Montero Ruiz et Martina Renzi, les scientifiques ont prélevé de minuscules échantillons sur les deux objets pour les soumettre à une analyse par spectrométrie de masse.

Leur étude, publiée en 2024 dans la revue Trabajos de Prehistoria, indique que le bracelet et la demi-sphère contiennent très probablement du fer d’origine météoritique.

Pour parvenir à un tel résultat, les chercheurs se sont appuyés sur la concentration en nickel, bien plus élevée dans les météorites que dans les minerais terrestres. Toutefois, la corrosion a altéré la surface du métal. Ces conclusions restent donc à confirmer.

À cette époque, la métallurgie du fer issu des minerais terrestres n’était pas encore répandue en Europe occidentale. Très rare, le fer météorique était alors considéré comme un métal très précieux.

Selon l’étude, les pièces de Villena auraient été acheminées jusqu’en Espagne par des routes commerciales reliant la péninsule Ibérique à des territoires orientaux. Rien n’indique en effet que les forgerons espagnols maîtrisaient le fer météoritique.

Ce métal tombé du ciel aurait aussi servi à fabriquer des bagues de la Grèce antique. Passionnant, n’est-ce pas ?