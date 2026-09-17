Ils ont rendu possible l'atterrissage de Falcon 9 : ces ingénieurs de SpaceX reçoivent le premier prix Neil Armstrong

Faire décoller une fusée, récupérer son premier étage, puis le faire repartir : derrière les images spectaculaires de SpaceX se cachent des années de travail. L’équipe qui a développé l’atterrissage de Falcon 9 vient de recevoir le tout premier prix spatial Neil Armstrong, décerné par l’université Purdue.

Le premier étage descend à la verticale, freine grâce à son moteur et termine sa course debout sur ses pieds d’atterrissage. La scène est devenue familière aux amateurs de lancements spatiaux. Elle n’a pourtant rien d’évident. Avant de parvenir à ramener cette partie de la fusée en un seul morceau, les équipes de SpaceX ont dû passer des calculs aux essais, corriger leurs erreurs et recommencer.

Ce sont ces ingénieurs que l’université américaine Purdue a choisi de distinguer avec le premier Neil Armstrong Space Prize. Selon le récit publié par Space.com le 16 septembre 2026, la remise du prix a eu lieu la veille, au Cosmos Club, à Washington. Les lauréats avaient été annoncés en avril : cette cérémonie marque donc la remise officielle d’une récompense déjà attribuée.

Cinq noms pour saluer le travail de toute une équipe

Lars Blackmore, Shana Diez, Jon Edwards, Yoshiaki Kuwata et Eduardo Velazquez sont les cinq bénéficiaires nommément désignés. Ils représentent un collectif plus large, la Falcon 9 Booster Landing Team, à l’origine de la capacité du premier étage à revenir se poser après le décollage.

La distinction met ainsi en lumière les personnes qui ont travaillé sur un geste devenu emblématique de SpaceX. Leurs spécialités couvrent notamment le guidage, le pilotage et la fiabilité des véhicules spatiaux. Plusieurs occupent désormais des fonctions liées à Starship, le système que l’entreprise développe avec l’objectif de réutiliser ses deux étages.

Le nom du prix renvoie à Neil Armstrong, ancien étudiant de Purdue et premier homme à avoir marché sur la Lune. Pour cette première édition, l’université récompense une avancée dont les effets se voient jusque dans l’organisation des lancements : un premier étage récupéré peut être préparé pour une nouvelle mission.

Sur le papier, six mois semblaient pouvoir suffire

Le témoignage de Yoshiaki Kuwata raconte bien l’écart entre une idée convaincante et une machine capable de l’exécuter. Arrivé chez SpaceX en 2012, l’ingénieur explique à Space.com que ses premiers calculs lui avaient donné confiance dans la faisabilité de l’atterrissage.

Restait à le réussir dans les conditions d’un vol. D’après son récit, un développement qui pouvait sembler réalisable en six mois sur le papier a finalement demandé trois à quatre ans. Ce délai illustre les difficultés rencontrées pour transformer un principe en une manœuvre suffisamment maîtrisée.

Car la réussite ne tient pas à une seule bonne idée. Il faut que l’ensemble fonctionne au bon moment : suivre la trajectoire prévue, contrôler la descente et terminer l’approche sans perdre le véhicule. Les essais permettent justement de confronter les prévisions à ce qui se produit réellement. Un calcul encourageant constitue un point de départ, mais il ne remplace pas cette confrontation.

Le 21 décembre 2015, un premier retour réussi en Floride

Une date marque le tournant : le 21 décembre 2015, en heure locale américaine. Ce jour-là, une Falcon 9 décolle pour une mission destinée à placer onze satellites de l’entreprise Orbcomm en orbite. Son premier étage revient ensuite se poser à Cap Canaveral, en Floride.

Pour SpaceX, c’est le premier atterrissage vertical réussi du premier étage de Falcon 9 après un lancement orbital. La précision compte : ce n’est pas la fusée entière qui revient sur son pas de tir. Une fois les deux étages séparés, chacun poursuit sa tâche. Le premier redescend, tandis que le second assure la suite de la mission vers l’orbite.

Quelques mois plus tard, le 8 avril 2016, l’entreprise franchit une nouvelle étape. Après le lancement d’un vaisseau Dragon vers la Station spatiale internationale, un premier étage réussit à se poser sur une plateforme autonome dans l’océan Atlantique. Il est désormais possible de le récupérer en mer, en plus des retours sur la terre ferme.

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Se poser est une chose, repartir en est une autre

Un atterrissage spectaculaire ne suffit pas à rendre un lanceur réutilisable. Il faut aussi pouvoir remettre le matériel en état de voler et lui confier une nouvelle mission. C’est ce second rendez-vous que SpaceX réussit le 30 mars 2017, en faisant décoller une Falcon 9 équipée d’un premier étage ayant déjà volé.

La récupération prend alors tout son sens. Le matériel revenu au sol n’est plus seulement la preuve qu’une manœuvre est possible : il peut servir à nouveau. Cette succession de progrès, du premier atterrissage au premier nouveau départ, explique l’intérêt porté au travail de l’équipe récompensée.

SpaceX souligne que la réutilisation permet de conserver certaines des parties les plus coûteuses de son lanceur et de réduire le coût d’accès à l’espace. Le principe consiste à tirer plusieurs missions d’un même équipement, au lieu d’en fabriquer un neuf pour chaque lancement. Il reste toutefois nécessaire de préparer le véhicule à son prochain vol.

Falcon 9 reste une fusée partiellement réutilisable

Les images des atterrissages peuvent prêter à confusion. Falcon 9 comporte deux étages, et son étage supérieur n’est pas récupéré pour revoler. C’est d’ailleurs un étage supérieur qui faisait l’objet de notre article sur un débris de Falcon 9 dont l’impact sur la Lune était annoncé pour le 5 août 2026. La réussite récompensée par le prix Neil Armstrong concerne, elle, le premier étage, cette grande partie inférieure qui fournit la poussée au début du lancement.

Cette distinction permet aussi de comprendre le défi suivant de SpaceX. Avec Starship, l’entreprise vise la réutilisation des deux étages. L’expérience acquise sur Falcon 9 constitue une base précieuse, mais elle ne résout pas automatiquement les difficultés liées au retour de l’étage supérieur.

Interrogé par Space.com, Yoshiaki Kuwata insiste justement sur cette différence. Il évoque des simulations encourageantes et les essais déjà menés, tout en soulignant que de nouvelles difficultés apparaîtront probablement au fil des tentatives. Son expérience sur Falcon 9 invite à mesurer le chemin qui sépare un scénario calculé d’une opération répétée avec succès.

Une récompense pour les années derrière quelques secondes d’images

Eduardo Velazquez voit également d’un bon œil l’arrivée d’autres acteurs capables de faire atterrir leurs premiers étages. Dans l’entretien accordé à Space.com, il rappelle que SpaceX s’est elle-même appuyée sur des connaissances et des technologies antérieures. À ses yeux, les progrès des concurrents peuvent contribuer au développement des activités spatiales.

La remise du prix Neil Armstrong donne ainsi des noms à une réussite souvent résumée à une vidéo de quelques secondes. Avant l’arrivée du premier étage sur sa plateforme, il y a eu des années de calculs, d’essais et de corrections. Et après cet atterrissage, une autre question attendait les ingénieurs : comment permettre à ce même matériel de reprendre son envol ? C’est cette continuité du travail, jusqu’à la réutilisation, que la distinction vient saluer.