L'astéroïde «City Killer», qui menace de heurter la Terre, pourrait être beaucoup plus gros que prévu

Jusqu’à présent, les scientifiques pensaient que l’astéroïde “City Killer”, qui menace d’entrer en collision avec la Terre dans quelques années, mesurait 50 à 90 mètres de diamètre. Mais selon de nouvelles estimations, il pourrait être beaucoup plus gros que prévu.

Il y a quelques jours, nous vous informions de la découverte d’un astéroïde inquiétant. Nommé 2024 YR4, il a été découvert le 27 décembre dernier par l’observatoire de Rio Hurtado, au Chili. Selon les scientifiques, cet astéroïde se dirigerait vers la Terre et pourrait s’écraser sur notre planète le 22 décembre 2032.

Crédit photo : iStock

Cet astéroïde a été surnommé “City Killer” car il pourrait détruire une grande ville comme Paris. Jusqu’à présent, les scientifiques pensaient qu’il mesurait entre 50 et 90 mètres de diamètre. Cependant, l’incertitude règne quant à la taille réelle de l’astéroïde. En effet, les chercheurs se basent sur les données des télescopes terrestres, qui définissent la taille de l’objet céleste selon la lumière du Soleil qui réfléchit à sa surface. Ainsi, les scientifiques sont très incertains et il se pourrait que cet astéroïde soit beaucoup plus gros que prévu.

Le télescope James Webb demandé en urgence

Pour cette raison, l’Agence spatiale européenne (ESA) a demandé en urgence l’utilisation du télescope James Webb afin de se faire une idée plus précise de la taille de l’astéroïde. En effet, ce télescope possède des technologies infrarouges qui permettraient de connaître la chaleur émise par l’astéroïde et donner plus d’indications. Deux séries d’observation seront effectuées aux mois de mars et mai prochains pour en savoir plus sur l’astéroïde et les dégâts qu’il pourrait faire sur la Terre en cas de collision.

“Il est très important que nous améliorions notre estimation de la taille de 2024 YR4 : le danger représenté par un astéroïde de 40 mètres est très différent de celui d’un astéroïde de 90 mètres”, a précisé l'ESA à L’Indépendant.

Crédit photo : iStock

Selon la NASA, la probabilité que cet astéroïde heurte la Terre est de 2,3%, soit 1 chance sur 43. Il faudra attendre les analyses effectuées avec le télescope James Webb pour en savoir davantage.