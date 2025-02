L'un des plus gros trous noirs jamais observés se rapproche de la Terre, selon une étude

Un groupe de chercheurs a récemment détecté la présence potentielle d’un trou noir, qui se rapprocherait progressivement de la Terre. Il s’agirait de l’un des plus gros trous noirs jamais observés.

Dans l’espace, les trous noirs sont des phénomènes inquiétants. Dans un trou noir, le champ gravitationnel est si intense qu’aucune forme de matière ou de rayonnement ne peut se créer. Généralement, un trou noir se forme après la mort d’une étoile très massive. Bien qu’ils puissent être dangereux, les trous noirs sont difficiles à détecter.

Certains chercheurs parviennent à identifier leur présence en analysant la lumière créée lorsque les trous noirs absorbent de la matière, en étudiant les orbites inhabituelles ou la vitesse des étoiles dans le ciel. Il y a quelques années, des astrophysiciens ont détecté la présence d’un trou noir au centre de notre galaxie, ainsi que le trou noir le plus vieux de tous les temps.

Crédit photo : iStock

Un trou noir s’approche de la Terre

Plus récemment, un groupe de chercheurs du Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics a étudié la présence d’un potentiel trou noir près de notre galaxie. Selon des informations rapportées par Geo, ils ont remarqué des étoiles hypervéloces, des objets célestes qui se déplacent 10 fois plus vite que les autres étoiles. Selon les chercheurs, 7 de ces étoiles proviennent du trou noir situé au centre de notre galaxie, qui tournerait à une vitesse vertigineuse. Cependant, 9 autres étoiles proviendraient des Nuages de Magellan, un groupe de deux galaxies en orbite autour de la Voie Lactée. Ainsi, les astrophysiciens supposent qu’un trou noir caché pourrait se trouver à cet endroit.

Leur conclusion est parue dans une étude publiée dans The Astrophysical Journal. Selon les chercheurs, si ce trou noir existe, il serait 600 000 fois plus massif que le Soleil et serait l’un des plus gros trous noirs jamais observés.

Crédit photo : iStock

La découverte de ces scientifiques est inquiétante. En effet, les Nuages de Magellan se rapprochent peu à peu de notre galaxie et l’ensemble devrait finir par fusionner. Cependant, si un trou noir se trouve à cet endroit, il pourrait également fusionner avec le trou noir au centre de notre galaxie, ce qui anéantirait la Voie Lactée. Pour prendre conscience du phénomène, une simulation terrifiante a été créée afin de savoir ce qui arriverait à notre corps si nous tombions dans un trou noir.

Si cette hypothèse n’est pas écartée par les scientifiques, rassurez-vous : si elle a lieu, cette rencontre ne devrait pas se produire avant 2 milliards d’années.