Voici la date à laquelle la vie sur Terre deviendra impossible, selon une étude angoissante de la NASA

Un événement précis entraînant une réaction en chaîne sera responsable de la fin de la vie sur Terre, selon des chercheurs.

Quelle est la date à laquelle il deviendra impossible de vivre sur Terre ? Cette étrange question, on la pose en général dans des films, comme Interstellar par exemple. Mais la NASA et l’université de Tōhō, au Japon, ont voulu en savoir plus et ont publié une étude sur le sujet. Et le scénario trouvé ne ressemble en rien aux films catastrophe que l’on voit au cinéma.

Ainsi, exit l’impact d’un astéroïde, l’invasion extraterrestre, le soulèvement des machines face aux humains ou même la montée des eaux. L’étude des chercheurs indique que la vie sur Terre s’arrêtera à cause du manque d’oxygène (O2) sur notre planète.

Cet événement tragique est la conséquence d’une cause inéluctable, préviennent les chercheurs. On la doit au Soleil qui, à mesure qu’il vieillit, se réchauffe de plus en plus, entraînant une réaction en chaîne.

Les scientifiques révèlent la date de la fin de la vie sur Terre

Crédit photo : rasslava/ iStock

L’étude de la NASA et de l’université de Tōhō révèle ainsi qu’il reste un peu plus de un milliard d’années avant que la vie sur Terre devienne impossible. Plus le Soleil vieillit, plus il se réchauffe. Il ne faut pas oublier que notre astre libère de l’énergie et émet du dioxyde de carbone (en plus de gaz comme l’hydrogène et l’hélium).

On sait que le dioxyde de carbone (CO2) émis est absorbé à 45% par notre atmosphère puis à 30% par la terre et 24% par les océans. C’est la disparition du dioxyde de carbone dans l’atmosphère qui entraînera l’extinction des êtres vivants sur la planète. Comment ? Car sans CO2, le processus de photosynthèse -chargé d’absorber le CO2 et de libérer de l’oxygène- ne sera plus possible.

Crédit phot : zhuda/ iStock

De ce fait, la production d’oxygène va s’effondrer, ne permettant plus aux êtres vivants de respirer. Par ailleurs, s’il n’y pas plus d’oxygène, la couche d’ozone va disparaître. Dès lorst, les rayonnements solaires destructeurs feront leur chemin sur Terre. Ils participeront à l’augmentation du niveau atmosphérique de méthane qui entraînera le processus de désertification de la planète. Sous une telle chaleur et face à des rayonnements dangereux, seuls les micro-organismes anaérobies seraient en mesure de survivre.

Un milliard d’années semble encore loin dans les esprits, mais les conséquences humaines, toujours plus tragiques, pour notre Terre, pourraient accélérer ce processus.