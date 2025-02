La plus vieille pyramide du monde n'aurait pas été construite par l'Homme, selon des scientifiques

Un mystère entoure l’origine de ce que certains scientifiques considèrent comme la plus vieille pyramide du monde.

En décembre 2023, une étude scientifique a fait débat au sein de la communauté des archéologues. Publiée dans la revue Archaeological Prospection, elle affirmait que la « pyramide » de Gunung Padang, en Indonésie, était la plus ancienne du monde.

Les auteurs de l'étude indiquaient que les blocs de sa base dataient de 27 000 ans, soit plus que le site de Göbekli Tepe, en Turquie, dont les pierres taillées ont été datées à 11 000 ans.

Mais ce qui a vraiment fait polémique dans le milieu archéologique est l’affirmation selon laquelle les ruines du site mégalithique de Gunung Padang ne seraient pas d’origine humaine.

Une pyramide bâtie par une civilisation avancée ? Les scientifiques ne sont pas d’accord

Crédit photo : Wikipedia

La pyramide de Gunung Padang aurait ainsi été bâtie par une civilisation avancée :

« Cette étude met en lumière des compétences avancées en maçonnerie remontant à la dernière période glaciaire. Cette découverte remet en question la croyance conventionnelle selon laquelle la civilisation humaine et le développement de techniques de construction avancées n'ont émergé qu'avec l'avènement de l'agriculture il y a environ 11 000 ans », indique l’étude.

Cependant, des travaux ont montré qu’à cette époque (entre 12 000 à 6 000 ans), les populations de cette région ne possédaient pas encore les techniques de maçonnerie. Comment se pourrait-il alors qu’elle ait pu être construite avec des techniques qui n’existaient pas encore ? La construction de cette pyramide est-elle pour autant due à une civilisation avancée ? Pas forcément.

Crédit photo : Danny Hilman Natawidjaja

Dans une étude parue quelque temps plus tard, Danny Hilman Natawidjaja, de l'Institut indonésien des sciences, et son équipe ont estimé que les blocs avaient bel et bien été agencés par l’Homme. « Le noyau de la pyramide est constitué de lave andésite massive méticuleusement sculptée » entre 25.000 et 14.000 av. J.-C. En effet, le site de Gunung Padang se situe au sommet d’un volcan éteint. Au fil du temps, les éboulements et les intempéries ont façonné cette drôle d’architecture totalement naturelle.

La nature est donc à l’origine d’une partie du site qui a ensuite été façonné de la main de l’Homme sur plusieurs périodes. Malgré tout, les mystères demeurent autour des ruines de Gunung Padang.