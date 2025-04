Les plus anciens fossiles humains découverts au Japon ne sont en réalité pas d'origine humaine

Les scientifiques pensaient que les fossiles découverts étaient ceux d’humains. Mais la technologie a permis de démontrer que les spécialistes s’étaient trompés.

Dans les années 1950, des fouilles archéologiques ont été menées dans une carrière de Toyohashi, dans le sud-est du Japon. Les archéologues y avaient découvert des fossiles humains vieux de 20 000 ans. Il s’agissait d’une découverte majeure, puisque les restes humains étaient les plus anciens jamais trouvés au Japon.

De plus, cette trouvaille permettait d’en savoir plus sur la préhistoire japonaise. Les os trouvés étaient une partie de l’humérus et la tête d’un fémur appartenant à un Homo sapiens primitif que les scientifiques ont nommé l'Homme d'Ushikawa.

Cependant, il se pourrait que ces os ne soient pas ceux d’un humain, selon Gen Suwa, anthropologue à l’Université de Tokyo. Des doutes avaient déjà été émis dès les années 1980. Cette fois-ci, il semblerait que les techniques modernes des chercheurs les ont menés vers une autre piste.

Des ossements anciens qui ne sont pas humains

Crédit photo : Université de Tokyo

D’après les conclusions de Gen Suwa, les os retrouvés sont ceux d’un ancien ours brun, Ursus arctos, qui vivait dans cette région il y a 20 000 ans. Il n’est pas surprenant que les paléontologues aient commis une erreur de datation. Il faut parfois attendre plusieurs décennies et l’avancement technologique pour dater les ossements avec précision.

Ours brun originaire du Japon. Crédit photo : Satoru S/ iStock

Comme l’ajoute le site Glass Almanac, les plus anciens ossements du Japon sont ceux découverts à Hamakita, sur la côte Pacifique nippone, et qui datent de 14 000 à 17 000 ans. Les fossiles appartiennent à deux individus. Par ailleurs, des traces humaines encore plus anciennes ont été découvertes sur les îles Ryukyu. Certains des ossements trouvés sur les îles remonteraient à 32 000 ans environ.

La science n’a pas encore livré toutes ses réponses sur l’Histoire préhistorique du Japon. On peut en revanche compter sur la technologie moderne pour commencer.