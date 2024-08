Le mystère sur l'origine de l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures enfin résolu

Ce jeudi 15 août, un article publié dans la revue Science révèle la très probable origine de l’astéroïde qui a mis fin au règne des dinosaures sur la planète Terre.

C’est arrivé il y a 66 millions d’années ! Un astéroïde massif venait s’écraser dans la région de Chicxulub, au Mexique, pour changer radicalement le visage de la Terre à jamais. Son impact a été comparé à des milliards d’Hiroshima, provoquant un hiver de quinze ans et la disparition progressive de 60% des espèces, dont les dinosaures, à l’exception des ancêtres des oiseaux.

L’astéroïde extincteur est depuis longtemps un sujet d’études très prisé des scientifiques. Ses dimensions, estimées autour de 10 km, restent assez vagues. On sait seulement qu’il a causé un cratère de 177 km de diamètre autour de Chicxulub, dans le golfe du Mexique.

Un mystère enfin résolu ?

En revanche, l’origine de l’astéroïde est toujours restée un mystère jusqu’à cet article publié par une quinzaine de scientifiques dans la revue Science, le 15 août dernier. Pour résoudre cette énigme, les chercheurs se sont intéressés aux restes des minéraux rares qui se sont répandus sur la surface de la planète après l’impact. Ils ont prélevé des échantillons sur trois sites localisés au Danemark, en Espagne et en Italie.

L’analyse de ces échantillons a permis de découvrir leur composition, qui était semblable à celles d’astéroïdes riches en carbone qui se sont formés très loin de la Terre, au-delà de Jupiter.

En d’autres termes, l’astéroïde viendrait de la périphérie du système solaire si on en croit l’étude.

"De nouvelles données permettront d’affiner notre compréhension en détail, mais il y a maintenant bien peu de doutes quant à l’origine de l’impacteur qui a tué les dinosaures" (scientifiques)

Une découverte majeure sur les extinctions de masse

Pour donner plus de poids à leurs résultats, les chercheurs ont réalisé le même type d’analyses avec cinq autres impacts d’astéroïdes survenus lors des dernières 541 millions d’années. Ceux-là venaient vraisemblablement d’une ceinture située entre Mars et Jupiter, soit à l’inverse de la périphérie de notre galaxie.

Ces résultats laissent donc à penser que l’impact de l’astéroïde qui a détruit les dinosaures reste à ce jour un phénomène exceptionnel, comme l’affirme Philippe Claeys, l’un des coauteurs de l’étude :

"Ça veut dire que Chicxulub est tout à fait anormal. Le meurtrier des dinosaures est exceptionnel dans sa provenance, pour l’instant." (Philippe Claeys)

Grâce à cette découverte, les scientifiques espèrent désormais appliquer leur méthode d’analyse avec un autre épisode dévastateur survenu il y a 252 millions d’années, et dont les causes font encore débat. Cela leur permettra de savoir si les astéroïdes carbonés ont une probabilité plus élevée de provoquer des événements d’extinctions massive sur la planète Terre.