Un scorpion géant vieux de 125 millions d'années a été découvert en Chine

Un fossile d’une extrême rareté a été découvert ce 24 janvier 2025 en Chine. Voici ce que l’on sait.

Ce n’est plus une surprise, on le sait, les dinosaures ont bel et bien existé. Alors qu’il est encore possible d’admirer certains de leurs fossiles, plus les années passent et plus les scientifiques font des découvertes sur la vie d’avant, notamment sur l’ère mésozoïque. D’ailleurs, ce 24 janvier 2025, des chercheurs ont fait une surprenante découverte, dans la réserve de biote de Jehol, en Chine.



Crédit : IStock

Un scorpion géant

Comme le rapporte LiveScience, un fossile de scorpion venimeux géant, le plus gros de l’histoire, a été retrouvé. Il s’agit du quatrième fossile de scorpion de l'ère mésozoïque à être découvert dans le pays.

D’après ce que l’on sait, ce scorpion venimeux était plus gros que de nombreuses espèces de scorpions anciens et modernes. Les chercheurs pensent qu'il aurait été : “une espèce clé dans la chaîne alimentaire”. Ainsi, il pouvait se nourrir d’araignées, des lézards, voire même, de petits mammifères. Cette espèce mesurait 10 cm de long, ce qui en fait une créature plus grande que la moyenne :

"D’autres scorpions du Mésozoïque sont beaucoup plus petits, la plupart d’entre eux mesurant moins de la moitié de la taille de la nouvelle espèce."

Crédit : NIGPAS/Nanjing Institute of Geology and paleontology

Selon Diying Huang, co-auteur de l'étude et chercheur à l'Institut de géologie et de paléontologie de Nanjing en Chine, cette découverte n’était pas évidente :

“Les scorpions fossilisés sont plus rares, car ces arachnides vivent sous des rochers et des branches, où ils ont moins de chances d'être piégés dans des sédiments et de se fossiliser.”

L'équipe a d’ailleurs nommé la nouvelle espèce : Jeholia longchengi. D’après les chercheurs, si ce scorpion existait encore à ce jour, il “pourrait devenir un prédateur naturel de nombreux petits animaux, et pourrait même chasser les jeunes de petits vertébrés.” Hallucinant, n’est-ce pas ?