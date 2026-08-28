Les photos impressionnantes de l'éclipse lunaire visible depuis la France

Une éclipse lunaire était visible depuis la France ce vendredi 28 août, dans la matinée. Voici les magnifiques photos de cet événement astronomique unique.

Dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 août, une éclipse lunaire était visible dans le ciel depuis de nombreux pays du monde, dont la France. Ce nouvel événement astronomique est survenu quelques jours après l’éclipse solaire du 12 août dernier, qui a émerveillé des milliers de Français. Peu de temps après l’éclipse solaire, de magnifiques photos ont été publiées sur les réseaux sociaux.

C’est aussi le cas pour l’éclipse lunaire. Ce phénomène se produit lorsque la Terre se place entre la Lune et le Soleil. Ainsi, elle projette son ombre sur la Lune, qui disparaît peu à peu. Cette année, l’éclipse était quasi-totale depuis la France puisque la Lune était occultée à 96%.

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Une Lune rouge sang

L’ombre de la Terre a progressivement caché la Lune, et le maximum de l’éclipse était prévu à 6h12 ce vendredi matin. Pendant l’éclipse, seuls quelques rayons du soleil sont passés pour éclairer la Lune, raison pour laquelle elle a eu cette teinte rougeâtre.

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Habituellement, la pleine Lune qui survient à cette période de l’année porte le nom de pleine Lune de l’Esturgeon, selon les traditions amérindiennes. Elle fait référence à l’esturgeon jaune, un poisson qui vit dans les grands lacs d’Amérique du Nord, et qui est pêché à cette période de l’année.

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Des photos magnifiques

Cette éclipse lunaire était visible partout dans le monde, dont en France, notamment dans l’ouest et le sud-ouest du pays comme en Bretagne, dans les Pays de la Loire et en Nouvelle-Aquitaine. Suite à ce phénomène, les internautes ont été nombreux à publier des photos magnifiques de l’éclipse sur les réseaux sociaux.

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Si vous n'avez pas pu observer l'événement, notez que la prochaine éclipse lunaire aura lieu le 20 février 2027. Un phénomène astronomique à ne pas manquer !