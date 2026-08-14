Après l'éclipse solaire, une éclipse lunaire sera visible dans quelques jours en France

Vous avez aimé regarder l’éclipse solaire ? Ne manquez pas l’éclipse lunaire qui aura lieu dans quelques jours en France.

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Une éclipse lunaire

Ce mercredi 12 août, des milliers de Français ont levé les yeux vers le ciel pour observer l’éclipse solaire. Dans quelques jours, un nouvel événement astronomique aura lieu : une éclipse lunaire partielle.

Pendant l’éclipse solaire, les trois astres étaient alignés et la Lune est passée devant le Soleil. Cette fois, pour l’éclipse lunaire, c’est la Terre qui va passer entre le Soleil et la Lune. Ainsi, l’ombre de la Terre va masquer la Lune petit à petit, et cette dernière sera occultée à 96%.

Les phases d'une éclipse lunaireCrédit photo : iStock

La Lune va changer de couleur

En plus d’être dans l’ombre, la Lune va progressivement changer de couleur. Selon le Journal du Net, elle va avoir “une teinte rougeâtre, rouge sombre, brunâtre ou cuivrée”, notamment au maximum de l’éclipse. Pour la voir, rendez-vous le vendredi 28 août. Il faudra se lever tôt puisque le maximum aura lieu à 6h12.

Un homme utilise un télescopeCrédit photo : iStock

Si vous réussissez à vous lever si tôt pour regarder le ciel, vous ne serez pas déçu, d’autant plus que la prochaine éclipse lunaire totale aura lieu en 2028.

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Comment bien voir l’éclipse ?

Le 28 août, la Lune sera très basse à l’horizon ouest. Ainsi, vous devrez vous rendre dans un endroit avec une vue parfaitement dégagée vers l’ouest. Vous pourrez choisir le même lieu où vous avez regardé l’éclipse solaire, mais contrairement à celle-ci, vous n’aurez pas besoin d’équipement spécial pour regarder la Lune.

Si vous voulez regarder les détails de l’astre, vous pourrez vous munir d’un télescope ou d’une paire de jumelles. Autrement, la Lune sera visible à l’oeil nu. En attendant ce nouvel événement magnifique, ne manquez pas la pluie d’étoiles filantes des Perséides, visible dans le ciel jusqu’au 24 août.

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Lune

Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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